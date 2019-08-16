孫儷片場遭偷拍看光！　馬路上失控暴怒「老在我面前拍」全傻眼

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星孫儷罕見動怒！她最近投入新劇拍攝，沒想到片場出現偷拍者，16日網路曝光一段影片，她疑似正在嗆聲偷拍者，且情緒相當激動，畫面曝光引發眾人議論。

▲孫儷馬路上怒嗆偷拍者。（圖／翻攝自微博／孫儷）

影片中，孫儷站在馬路上對著某人直指，攤手怒吼：「這個人老在我面前拍，我沒有感覺的啊？不要拍了好不好。」據悉，她正在上海趕拍《賣房子的人》，雖然正值夏季，氣溫高達34、5度，因為配合電視劇造型，身穿厚重風衣、全身包緊緊，沒想到片場疑似出現偷拍者對著臉狂拍，故事劇透也可能因此外洩，為此忍無可忍當街怒吼。

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▲孫儷最近趕拍新劇《賣房子的人》。（圖／翻攝自微博／孫儷）

▲孫儷馬路上怒嗆偷拍者。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

孫儷怒斥偷拍者影片曝光，網友力挺「就該罵！罵得好」、「偷拍人原本就不對，何況人家在拍戲」，同時也有人稱讚女星性格夠剛烈，「不愧是我喜歡的娘娘。」不過也有網友因影片直指「孫儷脾氣暴躁是出了名的」，並質疑女星太兇了，引來粉絲護航「認真工作的時候，有人打擾你，你不暴躁，沒拖出來打死就不錯了」、「我同事見過她本人和她一起拍過戲，沒什麽明星架子人還不錯的，換位思考下吧，有的明星是挺囂張可是孫儷不是這種人」、「這脾氣很好了啊，語氣很溫柔了」、「偷拍本來就不對，誰還沒有脾氣了，換作你試試。」

▲網友指孫儷脾氣暴躁，引來粉絲力挺。（圖／翻攝自微博／孫儷）

►孫儷當街怒斥偷拍者。（影片連結請按此）