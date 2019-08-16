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快訊／韋禮安正式被前東家提告！　Selina前夫轟：合約極不合理

（圖／翻攝韋禮安臉書粉絲團）

▲韋禮安。（圖／翻攝自韋禮安粉絲團）

記者翁子涵／台北報導

韋禮安出道10年，去年9月卻在臉書無預警宣告約滿不續福茂唱片，和前東家一度鬧翻，他也自組工作室成立耀聲音樂，但前東家今發表聲明，宣布將對韋禮安正式提告。

對於去年韋禮安自行宣布解約，福茂唱片當時就在臉書表示：「與韋禮安合作10年，不遺餘力建立起韋禮安音樂才子的形象，打造多首經典作品。目前雙方還有既定工作計劃尚未完成，合作至今尚未結束」，當時幫韋禮安處理合約的張承中則說：「雙方對合約認知不同，倘若最後仍無法達成共識，可能無法避免走上官司一途。」如今福茂也決定正式對韋禮安提告。

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對此，韋禮安的委任律師張承中表示：「 合約期間以『雙方共同合作錄製商業上可供發行、發售之國語專輯唱片八張或至少90首歌曲（錄音著作）』認定，即合作達八張唱片或90首歌曲時合約才到期，若一方消極不配合錄製，合約等於未定期間，形同永遠。如此條款不但背離一般實務上作法，永不到期的經紀合約極不合理，也會被法院認定無效，雙方前經紀合約已於2015年5月1日到期。」

福茂唱片聲明全文：

福茂唱片已於日前正式對韋禮安提告違約，他在與福茂唱片合約尚未終止之前，擅自在臉書公開表示與福茂合約到期、結束合作關係，不是事實，而後一再私接工作，嚴重違反合約。

2017年，公司基於體恤韋禮安辛苦多年，在當時韋禮安合約尚未到期時, 即向其提出願意為其調整拆分比例，並願意支付一筆預付金，但其卻不斷向公司提出更苛刻的條件，事實上合約並未結束，福茂唱片可以不予理會，但是福茂唱片基於惜才，仍然數次與其協商，希望滿足其需求，但是其一再加高條件，在最後提出的預付金超過他原有收入數倍以上，並提出不合理的分配比例，福茂唱片只得斷然拒絕。

2018年韋禮安違約時，福茂唱片仍然基於愛才從不對外透露出交涉內容。然而更甚者，令福茂唱片無法接受的是，聽聞韋禮安在向其他公司接觸時，竟仍然提出高價要求，並宣稱福茂唱片已經答應此條件，希望其他公司提出更高的條件才願意簽約，因此本公司在不得已的情況下在此提出說明！

福茂唱片與韋禮安合作10年，不遺餘力建立起韋禮安音樂才子的形象，打造多首經典歌曲，福茂唱片為維護權益，正式對韋禮安提起告訴，已進入法律程序，盼媒體發揮公正之筆，匡正視聽。福茂唱片的用意只是不願事實被曲解，並希望維護唱片界和諧合理的運作！

▲▼韋禮安的委任律師張承中也發出聲明回應。（圖／張承中提供）

▲韋禮安的委任律師張承中也發出聲明回應。（圖／張承中提供）

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