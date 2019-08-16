LuLu蹲道具馬通全程「強忍便意」！　合體盧廣仲大飆台語歌

記者翁子涵／台北報導

LuLu黃路梓茵9日推出新單曲《巴豆痛》，輕鬆又振奮人心的曲風，迅速登上數位台語榜單第一名，MV更將插畫和實物結合，LuLu一開始坐在馬桶上，詮釋巴豆痛的糾結狀態，她笑著表示：「因為是道具，不是真的能沖水的馬桶，所以坐在上面要hold住可能襲來的便意。」

▲LULU推出新歌《巴豆痛》。（圖／環球提供）

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在MV的插畫世界中，LuLu也和愛迪生、賈伯斯、十八銅人、盧廣仲等世紀名人同框，興奮自嗨的她靈光一閃還央求導演，加拍freestyle即興舞蹈，原本表訂拍到晚上，結果進度大超前，太陽還沒下山就收工了。

她也推出只抽不賣的《巴豆痛》捲筒衛生紙，除了拍攝使用教學影片，更開直播「人肉快遞」送衛生紙給這大半年來一直讓她巴豆痛的人，如：金曲獎頒獎典禮總導演陳鎮川，以及《巴豆痛》製作人盧廣仲，還有傳授她許多主持經驗的師父黃子佼。

▲LULU當「人肉快遞」送衛生紙。（圖／環球提供）



LuLu和盧廣仲在直播中，由盧廣仲彈吉他、LuLu演唱《巴豆痛》，以及《情字這條路》、《車站》、《歡喜就好》、《舞女》等多首經典台語歌，LuLu還大展傳說中的喉音，兩人超入戲演出讓網友們高喊：「組團啦！」