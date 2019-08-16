捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫：人氣歌手

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像金在煥隸屬於「限定團體」 Wanna One，團體結束活動後，他以solo歌手身份繼續闖蕩演藝圈，他自出道以來，不在意偶像光環，相當喜愛使用交通大眾工具移動，多次在捷運站被捕獲，16日又有網友貼出直擊照，令粉絲哭笑不得「他是不是不知道自己是藝人」。

▲金在煥16日在捷運上被捕獲。（圖／翻攝自아이돌 이슈臉書）



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金在煥16日被粉絲貼出搭乘捷運的直擊照，他穿著輕便的白色T-Shirt、黑色短褲，低調地戴著白色口罩，依舊一眼被輕易認出他就是金在煥本人，而他專注地在滑手機，並未注意周遭的眼光，相當自在，照片曝光後，立刻引來大批粉絲笑喊「真的很愛搭捷運」、「在捷運裡遇到感覺更親民了」，也有人敲碗「是哪條線」、「求巧遇」。

▲▼金在煥很喜歡搭捷遇。（圖／翻攝自아이돌 이슈、官咖、韓論壇）



金在煥2017年成為男子團體Wanna One的成員出道，2019年發行個人首張迷你專輯《Another》，拿下雙冠王的好成績，他即將在9月21日來台參加「2019 K-FLOW2 CONCERT IN TAIWAN」拼盤活動，首次以個人之姿來台，令許多粉絲期待不已。

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