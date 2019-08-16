蔡旻佑MV出現靈異現象！　艾怡良披婚紗卻「全身大爆血」

記者翁子涵／台北報導

蔡旻佑23日推出新專輯《變心記》，新歌《伎倆》邀來金曲歌后艾怡良獻聲，2人是高中同學，在詮釋上更是「比野比狂」，艾怡良在MV扮演天使，穿上白色婚紗卻滿臉血腥，她自嘲是「打翻紅酒、正面犁田的新娘」，無論在劇情、現實都呈現高度反差。

▲蔡旻佑和艾怡良合作新歌。（圖／何樂音樂提供）

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蔡旻佑則一人分飾外送員、辦公室主管2個角色，劇情設計他和女友在辦公桌纏綿激吻、拿著棒球棒「爆頭」，拍攝當天也發生不可解釋的超自然現象，剛開拍幾顆鏡頭出現莫名怪聲、檔案甚至無法存取，後來劇組換了3個攝影機，拜拜後機器就恢復正常運作，工作人員則解釋：「看來這首歌要大中了。」

▲蔡旻佑在新歌MV有纏綿吻戲。（圖／何樂音樂提供）



談及創作過程，蔡旻佑笑說彼此喝了3小時飲料後就完成，不同合唱制式由雙方各自錄音，這次2人一起到錄音室演唱，再針對彼此詮釋增加唱法層次，讓蔡旻佑壓力大到直呼：「畢竟金曲歌后太會唱了，我不能唱得太爛！」自爆當天艾怡良一離開錄音室，他就立刻大喊：「我要再加錄！我可以再唱野一點！」展現完全不想輸的精神。

▲蔡旻佑和艾怡良合作新歌。（圖／何樂音樂提供）



新歌由許哲珮擔任製作人，蔡旻佑花了許多時間鑽研唱法、錄製時甚至一度卡關，許哲珮則送他3顆能量石，分別具有專注力、顧嗓、助眠等不同面向，神奇的是，他輕握3分鐘後再進去錄製，就一切順遂，直呼：「嗓子有開！信心大增！」

