菅田將暉為演《3年A班》暴瘦10kg！奪男主角獎讚「此生無憾」

記者吳孟庭／綜合報導

日劇《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》曾在日本創下平均收視11.54%、完結篇15.4%的超高紀錄，飾演劇中美術老師而奪得冬季日劇獎男主角獎的菅田將暉坦言，此劇「是我今生無憾的優質作品」！他也透露如果不當藝人，恐怕會當「數學老師」。

▲菅田將暉以《3年A班》奪下冬季日劇男主角獎。（圖／LiTV線上影視提供）

菅田將暉在《3年A班》飾演美術老師「柊一颯」，以前都是飾演學生的他，表示為了呈現劇中老師病態外貌，努力減重了10公斤，他的表現也榮獲電視雜誌《The Television：第100屆日劇奧斯卡》冬季日劇獎的最佳男主角獎，他直言：「這絕對是一部讓我今生無憾的優質作品！」

請繼續往下閱讀...

相比美術天分，菅田將暉更愛數學，他曾在電影《阿基米德大戰》飾演天才數學家，透露自己在學生時代數學成績便不錯，「若沒當藝人，我想我會成為數學老師！」

▲菅田將暉飾演綁架學生的美術老師。（圖／LiTV線上影視提供）

《3年A班》講述在畢業前十天，美術老師「柊一颯」為了找出受霸凌的女同學自殺真相，繼而大膽綁架了「3年A班」學生，藉由每一集帶出不同寓意，傳達出透過社群：「在鍵盤下，你的不當發言也有可能導致殺人！」的悲劇發生，播出後便引起廣大迴響，甚至被菅田將暉多層次的演技逼出不少淚。《3年A班》已於LiTV線上影視平台整套播出。

►仙氣濾鏡GET！ 「超強發光神器」一秒收服男友