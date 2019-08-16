ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

菅田將暉為演《3年A班》暴瘦10kg！奪男主角獎讚「此生無憾」

記者吳孟庭／綜合報導

日劇《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》曾在日本創下平均收視11.54%、完結篇15.4%的超高紀錄，飾演劇中美術老師而奪得冬季日劇獎男主角獎的菅田將暉坦言，此劇「是我今生無憾的優質作品」！他也透露如果不當藝人，恐怕會當「數學老師」。

▲《3年A班》菅田將暉。（圖／LiTV線上影視提供）

▲菅田將暉以《3年A班》奪下冬季日劇男主角獎。（圖／LiTV線上影視提供）

菅田將暉在《3年A班》飾演美術老師「柊一颯」，以前都是飾演學生的他，表示為了呈現劇中老師病態外貌，努力減重了10公斤，他的表現也榮獲電視雜誌《The Television：第100屆日劇奧斯卡》冬季日劇獎的最佳男主角獎，他直言：「這絕對是一部讓我今生無憾的優質作品！」

請繼續往下閱讀...

相比美術天分，菅田將暉更愛數學，他曾在電影《阿基米德大戰》飾演天才數學家，透露自己在學生時代數學成績便不錯，「若沒當藝人，我想我會成為數學老師！」

▲《3年A班》菅田將暉。（圖／LiTV線上影視提供）

▲菅田將暉飾演綁架學生的美術老師。（圖／LiTV線上影視提供）

《3年A班》講述在畢業前十天，美術老師「柊一颯」為了找出受霸凌的女同學自殺真相，繼而大膽綁架了「3年A班」學生，藉由每一集帶出不同寓意，傳達出透過社群：「在鍵盤下，你的不當發言也有可能導致殺人！」的悲劇發生，播出後便引起廣大迴響，甚至被菅田將暉多層次的演技逼出不少淚。《3年A班》已於LiTV線上影視平台整套播出。

►仙氣濾鏡GET！　「超強發光神器」一秒收服男友

推薦閱讀

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

想追鹽酥雞超正千金！　單身男每週「出2奇招」求記住…1個月後結局悲劇

想追鹽酥雞超正千金！　單身男每週「出2奇招」求記住…1個月後結局悲劇

真人版娜美！　女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃…包臀拉鍊快炸開

真人版娜美！　女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃…包臀拉鍊快炸開

路邊見野生湯抖森「好大一包」　網友重點全歪羞喊：是遛狗還是遛⋯？

路邊見野生湯抖森「好大一包」　網友重點全歪羞喊：是遛狗還是遛⋯？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

想追鹽酥雞超正千金！　單身男每週「出2奇招」求記住…1個月後結局悲劇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

菅田將暉, 3年A班, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 美國研究「長時間追劇傷害大腦」　醫生警告：影響等於賭博
  2. 蔡旻佑MV出現靈異現象！　艾怡良披婚紗卻「全身大爆血」
  3. 金明洙台北見面會主動要求福利加碼！300粉可搶先同樂
  4. 真人娜美網紅野生曝光！　「S身材變XXL」只剩胸是真的…網驚呆：媽呀嚇死鬼
  5. 被爆「拉范冰冰陪酒」分手內幕曝光　李晨反擊發聲了！
  6. 快訊／梁靜茹爆婚變首度發聲了！　撇尪護航范范「說溜嘴」：愛妳
  7. 《星際大戰》影集主角確定是「歐比王」　爆伊旺麥奎格回鍋主演
  8. AV女優露腋毛：女生也能表達性慾！　《AV帝王》開拍第二季
  9. 金鐘54視覺海報出爐！黃子佼再接金鐘主持棒
  10. 菅田將暉為演《3年A班》暴瘦10kg！奪男主角獎讚「此生無憾」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366