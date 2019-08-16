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AV女優露腋毛：女生也能表達性慾！　《AV帝王》開拍第二季

記者吳睿慈／綜合報導

Netflix自製原創日劇《AV帝王》由影帝山田孝之飾演「傳奇人物」AV導演村西透，突破從影以來最大尺度，只穿著內褲親自上陣拍片，不論是外型到聲音都與村西透本人相似度超高，劇集8月上架播岀後，隨即引來熱烈討論。在劇迷敲碗還想看更多的聲浪之下，官方16日宣佈開拍第二季，令粉絲大呼期待。

▲▼ AV女優露腋毛：女生也能表達性慾！　《AV帝王》開拍第二季（圖／Netflix提供）

▲《AV帝王》宣佈開拍第二季。（圖／Netflix提供）

《AV帝王》改編自小說《全裸監督村西透傳》，寫實描述村西透傳奇人生，也少不了在當代知名的當紅AV女優黑木香，她的角色由森田望智主演，不論是帶領日本女性解放情慾自主，高聲喊著：「女生也能主動表達性慾」，或者毫不扭捏地舉手展示腋毛，各種演技都讓劇迷狂讚「和本人相似度超高」。

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▲▼ AV女優露腋毛：女生也能表達性慾！　《AV帝王》開拍第二季（圖／Netflix提供）

▲▼森田望智飾演AV女優黑木香，表現令人驚艷。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼ AV女優露腋毛：女生也能表達性慾！　《AV帝王》開拍第二季（圖／Netflix提供）

該片集結眾多大腕演員國村隼、余貴美子、小雪、Lili Franky、石橋凌同台飆戲，更邀請到2位AV女優相澤南、川上奈奈美，劇情大膽揭露情色產業暗黑面，場場對白都是金句語錄製造機，短短8集令粉絲直呼「看不夠」。

Netflix官方16日宣佈開拍第二季，更邀請到廉傑克曼、蔡哥搞笑拍攝宣傳影片，兩人坦承幾乎每天看A片，期待女友和他們一起欣賞，把握機會大開辛辣話題，稱讚村西透腰力很好才能親身示範引領火車便當潮流，日劇《AV帝王》持續成為話題焦點，現正於Netflix熱映中。

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