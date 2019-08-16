真人娜美網紅野生曝光！　「S身材變XXL」只剩胸是真的…網驚呆：媽呀嚇死鬼

記者阮巧雯／綜合報導

大陸網紅衡丹妮五官精緻立體，身材更是前凸後翹，四肢纖細還有雙逆天長腿，但依舊擁有「超胸」雙峰。她近日又在微博分享美照，芭比五官和大露3分之一半球，配上公主婚紗，仙氣逼人，但有網友意外捕獲正在進行拍攝的野生丹妮，「XXL尺碼」真身曝光，眾人嚇呆驚呼：「哇X！好恐怖！」

▲▼大陸網紅衡丹妮五官精緻、身材姣好。（圖／翻攝自微博／今天的衡丹妮也會快樂的）

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照片中，衡丹妮頭戴鑽石皇冠頭紗，身穿夢幻純白低胸禮服，渾圓雙峰包不住，辣秀超深豪溝，加上完美比例五官，讓人看得如癡如醉。但現實總是殘酷，就有人還原「真實拍攝現場」，曝光野生衡丹妮照。只見坐在紅色跑車旁「陌生女子」的頭紗、低胸禮服、耳環都和衡丹妮1比1相同，但長相跟身材卻天差地遠，纖細雙臂和巴掌小臉從S號變成XXL，長相更是換了一張臉！唯一沒變的就是那對豪溝雙乳。

▲▼衡丹妮真實照曝光，嚇呆不少網友。（圖／翻攝自微博／娛樂扒少）

不少網友看了震驚不已，傻眼表示：「我眼睛好痛」、「我的媽呀，嚇死鬼了」、「圖怎麼修的，為什麼背景都不會扭曲」、「突然內心深處噴出XXX。」也有不少人說道：「至少胸是真的。」

▲▼衡丹妮事後上傳影片，不少網友認為沒有照片上看起來那麼誇張，覺得她被惡搞了。（圖／翻攝自微博／今天的衡丹妮也會快樂的）

衡丹妮事後又上傳搭飛機出遊照片，還附上自拍影片，雖然影片沒有拍到臉，但清楚可見和照片中的粉色洋裝是同一件。有網友就留言：「也不胖啊，路人怎麼拍的」、「腿這麼細，別人怎麼拍成100公斤的視覺。」認為「真實野生丹妮照」被惡搞了。

▲▼衡丹妮真實照曝光，網友都看傻眼。（圖／翻攝自微博）