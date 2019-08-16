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金鐘54視覺海報出爐！黃子佼再接金鐘主持棒

記者蕭雅玲／台北報導

第54屆電視金鐘獎頒獎典禮將於10月5日晚間在國父紀念館舉行，主辦單位也表示黃子佼今年將再次主持金鐘獎，星光大道則由黃豪平搭檔瑪莉聯手主持外，更請來國際鬼才導演廖人帥擔任視覺總監，以及入圍金曲獎最佳專輯裝幀設計的吳建龍擔任平面主視覺設計，兩人聯手打造「54金鐘」視覺主題，以「科幻」、「未來感」風格，大膽突破本屆金鐘獎的視覺影像。

▲▼黃子佼。（圖／造型師提供）

▲黃子佼再接金鐘54主持棒。（圖／造型師提供）

廖人帥就表示：「這次我們用科幻呈現金鐘，重新詮釋顛覆後的金鐘，它像是某種巨大卻精密的儀器，形象既古老卻也前衛科技，也許正因它的包容個性，像是精神堡壘，更像艘太空船，牽動觀眾的喜怒哀樂，讓我們能夠high到外太空，更讓我們的想像力天馬行空。」

▲▼電視金鐘54視覺海報。（圖／三立提供）

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▲電視金鐘54視覺海報。（圖／三立提供）

▼廣播金鐘54視覺海報。（圖／三立提供）

▲▼廣播金鐘54視覺海報。（圖／三立提供）

吳建龍也說明「54金鐘」的標準字設計：「如果電視是為了傳播資訊，那麼傳播資訊的最小單位就是我們隨處可見的Led、廣告、電視、招牌....等，Led電子訊號組成的影像，是一顆顆的Led所構成，就像電視廣播裡的所有工作人員，每個人團結合作發光發熱，選擇用最原始的方式呈現新的概念，來創造出最有趣有價值的內容。」

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黃子佼, 黃豪平, 瑪莉, 吳建龍, 廖人帥

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