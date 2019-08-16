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全球狂賺50倍票房　《人肉搜索》證實有續集！導演：和首集完全不同

記者林映妤／綜合報導

美籍韓裔男星周約翰（John Cho）2018年主演的驚悚電影《人肉搜索》以100萬美金的超低成本拍出超高水準，在全球進帳7550萬美金，超過50倍的票房！根據《Deadline》報導，《人肉搜索》正在發展續集，包含導演、編劇將會回歸，消息已被導演安內什查根緹（Aneesh Chaganty）證實！

▲▼人肉搜索。（圖／電影海報）

▲《人肉搜索》證實會有續集。（圖／索尼影業提供）

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《人肉搜索》由安內什查根緹執導，並和塞夫奧亨尼恩（Sev Ohanian）共同執筆劇本，續集2人將繼續合作，但據悉主演群會換新，劇情將圍繞在新的角色上，目前沒有任何消息指出第一集演員會回鍋，而電影目前也沒有具體發布日期。

安內什查根緹在推特上表示續集消息是真的，「但請注意，故事情節不會和第一集有關，最重要的是，這會是我們講述另一部原創、技術導向驚悚片的好機會，如果我們能做到的話，將為這個產業帶來新面貌！」

▼《人肉搜索》呈現手法具有新意。（圖／索尼影業提供）

▲▼人肉搜索。（圖／yahoo）

▲人肉搜索（圖／索尼影業提供）

▲人肉搜索（圖／索尼影業提供）

《人肉搜索》以主角「緊盯」螢幕的形式呈現，不僅與科技發展日益激烈的現實生活貼近、共鳴，推理、驚悚之中更帶入親情元素，特殊表現手法令許多觀眾激賞，電影在日舞影展獲得了包括觀眾票選獎（NEXT Audience Award）等3項大獎，美國影評網站爛番茄也給出93%新鮮度，廣受好評。

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