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林俊傑吃飯ing…見馬尾妹「穿歌友會T恤」點餐！　轉身相認「可以合照嗎」網炸了

記者陳芊秀／綜合報導

歌手林俊傑16日曬出自拍影片，透露正在餐廳吃飯時，發現身後有自己的女粉絲，因為對方正穿著林俊傑國際歌友會「林距離」的T恤，接下來的舉動更是讓粉絲瘋狂啦！

▲▼林俊傑吃午餐發現女粉絲。（圖／翻攝自YouTube／JJ Lin林俊傑） 

▲林俊傑吃午餐時，發現2名女粉絲也在餐廳裡吃飯。（圖／翻攝自YouTube／JJ Lin林俊傑）

這段巧遇發生在8月2日的下午，林俊傑和助理到餐廳吃午餐，注意到身後有女粉絲穿著歌友會「林距離」的會服，而且完全沒有被發現自己也在這。女粉絲特別為了朝聖偶像打卡過的餐廳，特地穿會服來朝聖，他趁對方專注點餐時偷偷錄下背影，自己戴著墨鏡小心翼翼，打算等一下給對方驚喜。

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▲▼林俊傑吃午餐發現女粉絲。（圖／翻攝自YouTube／JJ Lin林俊傑）

▲女粉絲身穿林俊傑歌友會T恤點餐中，林俊傑一眼便認出。（圖／翻攝自YouTube／JJ Lin林俊傑）

林俊傑先在座位上彩排要怎麼和粉絲打招呼，接著拿起拍攝中的手機開始移動，走到女粉絲面前，開口說：「不好意思，我可以跟妳合影嗎？」而女粉絲起初抬頭有些疑惑，再抬頭便認出偶像本尊，興奮的臉蛋瞬間漲紅，又激動又害羞摀臉，他大方和粉絲握手，還拍了自拍，女粉絲感性告白，「謝謝你寫那麼多好聽的歌，那是我最痛苦的時候，都聽你的歌過來的……。」

▲▼林俊傑吃午餐發現女粉絲。（圖／翻攝自YouTube／JJ Lin林俊傑）

▲林俊傑走上前向女粉絲打招呼，令對方超震驚。（圖／翻攝自YouTube／JJ Lin林俊傑）

▲▼林俊傑吃午餐發現女粉絲。（圖／翻攝自YouTube／JJ Lin林俊傑）

▲林俊傑：「我就坐在這裡啊。」（圖／翻攝自YouTube／JJ Lin林俊傑）

網友看完影片心情激動，「我這輩子竟然追到拍粉絲的偶像」、「這是什麼偶像劇劇情啊」、「做你的林距離太幸福了。」幸運的粉絲隨後也分享巧遇過程，「覺得一切的偶遇都與自己無關，但萬萬沒想到！竟然真的真的有我的一份！」

▲▼幸運女粉絲分享巧遇心情：「偶遇竟然真的有我的一份！」（圖／翻攝自微博／林俊傑）

▲幸運女粉絲分享巧遇心情：「偶遇竟然真的有我的一份！」（圖／翻攝自微博／林俊傑）

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