砸3千萬圓音樂劇之夢　庾澄慶：我就是跟人不一樣！

記者蕭雅玲／台北報導

庾澄慶日前上節目接受專訪，出道30週年的他近日挑戰寫音樂劇，他直白表示，「就是要跟人家不一樣！」《西哈遊記》花2、3千萬成本，直言不是非常在意票房，「我就是花錢做一個值得的事情！」

▲庾澄慶日前上節目接受專訪。（圖／TVBS提供）

極注重隱私的庾澄慶，鮮少讓小孩在螢光幕前曝光，拍攝VCR花絮時，他驕傲地說：「我兒子有個特色，只有看到我會笑！」現場工作人員立刻驚呼：「怎麼可能？」，庾澄慶不服氣的回：「你們幹嘛這麼驚訝？別以為這樣我就會讓你拍我的小孩！」

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▲庾澄慶笑言小孩吐奶是幸福的煩惱。（圖／TVBS提供）

外號「奇葩臉」的庾澄慶這兩年變了很多，被問到是否因家中多了兩個孩子，所以對很多事變得比較放鬆？對此他表示：「這是累進式，也不是最近兩年，當然小朋友對我的工作狀態、人生旅程有很大的催化效用。」與小孩溝通是很磨耐性的，很多以前很在意的事，現在都變得不那麼重要了！

婚姻及家庭生活給他一種平穩感，「工作時很衝，一回家就可以整個放空」，即便小孩突然哭了，或是吐奶，也是幸福的煩惱！在這樣平穩的狀態下，閒暇時和朋友聚聚或運動，庾澄慶笑說：「這是一種我夢想的生活！」

