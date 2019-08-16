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尖叫！限定天團「9E11」來了　Ella辣洩深V陪唱玖壹壹

記者翁子涵／台北報導

玖壹壹16日推出新單曲《來個蹦蹦》，邀來Ella陳嘉樺跨刀讚聲，成了限定天團「9E11」，健志大讚：「跟Ella姊合作是我們的榮幸，她是我們的Team Leader，從來沒有過這樣的方式合作，在音樂、舞蹈上都是一起玩，非常過癮！」也透露年初在小巨蛋後台首次見面，就感受到Ella熱情，讓玖壹壹當場被圈粉，決定一定要邀她合作。

▲▼玖壹壹和Ella合作新歌。（圖／混血兒娛樂提供）

▲玖壹壹和Ella合作新歌。（圖／混血兒娛樂提供）

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不過Ella自嘲記憶有點衰退，完全忘記有過這個見面機緣，收到邀約時還吐槽「你們怎麼可能會認識我？」3人異口同聲說：「怎麼可能不認識！」細數《熱帶雨林》、《中國話》等經典歌，健志還爆料，洋蔥女友有一群朋友號稱是「台中SHE」，總在包廂裡邊唱邊跳《SUPER STAR》，Ella先是搞笑逼問：「你女友唱誰的部分？」聽聞是唱自己的橋段，直誇：「你挑女友真是有眼光。」

▲▼玖壹壹和Ella合作新歌。（圖／混血兒娛樂提供）

▲玖壹壹和Ella組成限定天團「9E11」。（圖／混血兒娛樂提供）

Ella除了穿低胸上衣助陣，也對於歌詞設定提出見解，希望歌曲傳遞出人需要放鬆的需求，更以自身經驗分享，無論是媽媽、去上班，總是要有做回自己的時候，「假日出去放鬆一下，回來還是要繼續努力過好你的人生」，只見春風專注拿著筆專心紀錄，3天後交出新版歌詞就順利過關。

「9E11」錄音時更是超級順利，原訂兩天的錄製期，超前進度一天就搞定，16日也在各大數位音樂平台上線，玖壹壹兌現對粉絲承諾在高雄巨蛋演唱會前發行新歌，至於4人是否有機會合體開唱？玖壹壹神祕說：「817高雄見就知道了」。

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