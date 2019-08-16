ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《小丑》預告「戰慄笑聲」觀眾發毛！瓦昆菲尼克斯曝光揣摩過程

記者林映妤／綜合報導

瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）主演的《小丑》4月初釋出預告令許多影迷驚艷，該片今年入圍威尼斯影展主競賽單元，是首部入圍歐洲三大影展的漫畫改編電影，質量相當高。最新預告中瓦昆菲尼克斯飾演的亞瑟佛萊克逐漸黑化成為小丑，令人戰慄不已的笑聲首次曝光，他也在近日透露自己是如何揣摩！

《小丑》由陶德菲利普斯（Todd Phillips）編導，描述這位高譚市最令人恐懼的傳奇人物是如何崛起，雖然對於「小丑」的妝容與瘋狂笑聲沒有多做改編，形象照出爐後影迷確實為《小丑》感到興奮，但在預告釋出後，觀眾的確認為瓦昆菲尼克斯為這個角色帶來新意，進而勾起廣大興趣。

▲▼《小丑》瓦昆菲尼克斯。（圖／翻攝自《小丑》預告）

請繼續往下閱讀...

▲▼瓦昆菲尼克斯透露自己相當鑽研小丑的笑聲。（圖／翻攝自《小丑》預告）

▲▼《小丑》瓦昆菲尼克斯。（圖／翻攝自《小丑》預告）

瓦昆接受義大利雜誌《Il Venerdi》訪問時透露，小丑的「笑」是他想弄清楚如何完美這個角色的第一步，而他坦言鑽研過程深受生活中人們的影響，「我看過許多影片，裡頭的人笑得非常病態，那是種神經失調，讓他們的笑完全失控。」

除了笑聲，預告中清晰可見瓦昆為了揣摩這個角色，連身形都瘦到十分扭曲，看了令人驚心動魄。在外在與內心狀態，瓦昆菲尼克斯做到了真實與層次感，外媒大讚該片以5500萬美金的低成本做出精緻、有質感的作品，並認為這肯定會是一部兼具票房與獎項的漫改電影。《小丑》8月31日先於威尼斯影展放映，10月3日在台上映。

推薦閱讀

影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」

影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」

獨家／藤井樹《我們不結婚，好嗎》翻拍電影！男女主角曝光「曾入圍金馬」

獨家／藤井樹《我們不結婚，好嗎》翻拍電影！男女主角曝光「曾入圍金馬」

衰搶匪VS.肖查某！《深夜加油站遇見抓狂衰事》離奇神展開

衰搶匪VS.肖查某！《深夜加油站遇見抓狂衰事》離奇神展開

橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》

橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》

「美籍華裔」劉亦菲支持港警！歐美網友狂轟抵制《花木蘭》

「美籍華裔」劉亦菲支持港警！歐美網友狂轟抵制《花木蘭》

《玩命關頭：特別行動》全台3.32億！台、美蟬聯雙周票房冠軍

《玩命關頭：特別行動》全台3.32億！台、美蟬聯雙周票房冠軍

昆汀打破沉默！首回應「侮辱李小龍爭議」：他就是個傲慢的人

昆汀打破沉默！首回應「侮辱李小龍爭議」：他就是個傲慢的人

雷神索爾4《Thor：Love and Thunder》劇本完成！明年初確定開拍

雷神索爾4《Thor：Love and Thunder》劇本完成！明年初確定開拍

安潔莉娜裘莉《永恆族》形象照曝光！金色盔甲美翻「風格超華麗」

安潔莉娜裘莉《永恆族》形象照曝光！金色盔甲美翻「風格超華麗」

影／《返校》正式預告中元節發布！揭密師生戀、鬼差驚悚現身

影／《返校》正式預告中元節發布！揭密師生戀、鬼差驚悚現身

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

真人版娜美！　女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃…包臀拉鍊快炸開

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小丑, 瓦昆菲尼克斯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. AV女優露腋毛：女生也能表達性慾！　《AV帝王》開拍第二季
  2. 金鐘54視覺海報出爐！黃子佼再接金鐘主持棒
  3. 菅田將暉為演《3年A班》暴瘦10kg！奪男主角獎讚「此生無憾」
  4. 林俊傑吃飯ing…見馬尾妹「穿歌友會T恤」點餐！　轉身相認「可以合照嗎」網炸了
  5. 全球狂賺50倍票房　《人肉搜索》證實有續集！導演：和首集完全不同
  6. 砸3千萬圓音樂劇之夢　庾澄慶：我就是跟人不一樣！
  7. 尖叫！限定天團「9E11」來了　Ella辣洩深V陪唱玖壹壹
  8. 《小丑》預告「戰慄笑聲」觀眾發毛！瓦昆菲尼克斯曝光揣摩過程
  9. 《通靈少女2》前導預告出爐！　全新「演員名單」曝光
  10. 樓梯間探出「蒼白女人頭」　五官超清晰「狠瞪鏡頭」網狂勸展榮：快拜拜！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366