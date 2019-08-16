《小丑》預告「戰慄笑聲」觀眾發毛！瓦昆菲尼克斯曝光揣摩過程

記者林映妤／綜合報導

瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）主演的《小丑》4月初釋出預告令許多影迷驚艷，該片今年入圍威尼斯影展主競賽單元，是首部入圍歐洲三大影展的漫畫改編電影，質量相當高。最新預告中瓦昆菲尼克斯飾演的亞瑟佛萊克逐漸黑化成為小丑，令人戰慄不已的笑聲首次曝光，他也在近日透露自己是如何揣摩！

《小丑》由陶德菲利普斯（Todd Phillips）編導，描述這位高譚市最令人恐懼的傳奇人物是如何崛起，雖然對於「小丑」的妝容與瘋狂笑聲沒有多做改編，形象照出爐後影迷確實為《小丑》感到興奮，但在預告釋出後，觀眾的確認為瓦昆菲尼克斯為這個角色帶來新意，進而勾起廣大興趣。

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▲▼瓦昆菲尼克斯透露自己相當鑽研小丑的笑聲。（圖／翻攝自《小丑》預告）

瓦昆接受義大利雜誌《Il Venerdi》訪問時透露，小丑的「笑」是他想弄清楚如何完美這個角色的第一步，而他坦言鑽研過程深受生活中人們的影響，「我看過許多影片，裡頭的人笑得非常病態，那是種神經失調，讓他們的笑完全失控。」

除了笑聲，預告中清晰可見瓦昆為了揣摩這個角色，連身形都瘦到十分扭曲，看了令人驚心動魄。在外在與內心狀態，瓦昆菲尼克斯做到了真實與層次感，外媒大讚該片以5500萬美金的低成本做出精緻、有質感的作品，並認為這肯定會是一部兼具票房與獎項的漫改電影。《小丑》8月31日先於威尼斯影展放映，10月3日在台上映。