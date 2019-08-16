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「吸毒」被貼標籤難洗白　蕭淑慎求助風水師改運勢

記者蕭雅玲／台北報導

緯來《風水有關係》團隊日前到蕭淑慎家裡，過去曾入圍金馬獎最佳女配角、金鐘獎最佳女主角的她，因染毒事件讓她的演藝事業就此停擺，坦言：「復出之路屢屢碰壁，好幾次接到電影製作人邀約，最後都因『染毒標籤』被換角。」人生重回正軌的她，希望經由風水指點改善，盼能一切就緒再出發。

▲▼蕭淑慎。（圖／緯來提供）

▲風水團隊日前到蕭淑慎家中看格局。（圖／緯來提供）

蕭淑慎2009年歷經染毒、服刑、暴肥等風波，力圖東山再起，但直到現在還是會被大眾貼標籤，「我去樓下買個菜，連市場歐巴桑都以為我還在碰毒」，因為瘦身有成反而遭誤會又吸毒成癮，讓她相當無奈。風水團隊一進大門，就發現家門口掛滿提袋、包包，代表「包袱」很大，造成財運進不來，建議她趕緊整理門口雜物化解運勢。

結婚兩年多的她，曾努力求子肚皮至今沒好消息，風水老師點出臥室的床頭背門，容易導致睡不好、失眠，改變床位提高好「孕」機會；廁所開門見鏡代表晚上起床容易嚇到，也會造成精神不好，建議加裝布簾改善。

風水團隊也點出她家廚房的門內有其他房間，形成「灶包房」格局，代表讓人脾氣暴躁、健康拉警報，蕭淑慎點頭如搗蒜，她說自從搬進來後爸爸性格痞變、陰晴不定，老師建議用玻璃阻隔廚房化解煞氣，讓運勢越來越好！

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