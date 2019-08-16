樓梯間探出「蒼白女人頭」　五官超清晰「狠瞪鏡頭」網狂勸展榮：快拜拜！

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「這群人」常拍攝貼合時事的影片，隨著鬼月過了一半，他們15日上傳新片「鬼月的經典語錄」，卻意外被網友發現似乎有好兄弟入鏡，對此，展榮還原現場的拍攝過程，不少人聽了都狂勸他們：「最好快去拜拜！」

▲▼「這群人」上傳鬼月相關的新影片。（圖／翻攝自YouTube／這群人TGOP）



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鬼月小劇場「自己嚇自己」的其中一個橋段是，展榮在樓梯間越走越覺得不對勁，最後怕到拔腿狂奔，但就在他四處張望的同時，意外拍到有顆女人頭盯著鏡頭看，嚇得粉絲連忙私訊給展榮。

▲好兄弟似乎入鏡了。（圖／翻攝自YouTube／這群人TGOP）



重新看過那個片段後，展榮透露拍攝當下只有攝影師石頭、攝助跟著他往下跑，全程一鏡到底，為何會出現類似好兄弟的身影，他也不太清楚，只能說服自己保持理性，「我是不會輕易被嚇到的，我就還是把她當成這段的重點『自己嚇自己！』」

▲▼網友勸展榮最好去廟裡拜一下。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）



不少網友看完展榮的解釋後，都覺得越來越毛了，有粉絲建議「這群人」最好去廟裡拜一下，「雖然我覺得祂沒什麼壞意，但看到了還是去處理一下比較好」、「拜託去廟裡走走」、「去行天宮拜一下啦！」但也有人認為可能純粹有路人路過，別想太多了。

展榮IG全文：

因為粉絲一直說群人新片這段有個女生，所以我特地去看一下，因為我記得當時拍攝只有攝影師石頭跟攝助弟弟以及我一起鏡到底的往樓下跑，不過理智的我是不會輕易被嚇到的，我就還是把她當成這段的重點「自己嚇自己！」 #這群人 #新片

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