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闖台中最陰碉堡！　下8層樓地洞「臉色發白」…女鬼嘻嘻笑：下來陪我玩

記者田暐瑋／綜合報導

台中東海碉堡被網友稱為台灣最兇禁地之一，靈異故事層出不窮，入口的洞穴有8層樓深，曾有人以垂降的方式進入，待在上方的朋友卻突然要他不要再往下，之後朋友們才發抖坦言，當時聽到一個陌生女子出聲悠悠說了「2句話」，讓一行人嚇得臉色發白。

東海碉堡位在台中市南屯區與大肚區交界，大肚山上則有許多大小不一的防空洞，是日軍在二戰時期所建，當年因為戰爭激烈，碉堡上方成了亂葬崗，之後有人探險垂降下來時，不小心摔死在碉堡裡，荒廢之後成為治安死角，吸毒、姦殺、棄屍等事件頻傳。

▼左側的走道通往一個小房間，看起來像是睡覺的大通鋪，這裡還有作過法的痕跡。（圖／網友紅媽軟包授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台中東海碉堡。（圖／網友紅媽軟包授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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曾有一名叫做「紅媽軟包」的網友深入探險，以繩索垂降，下去到一半時，還沒下來的朋友卻突然叫他不要再下去，但當時已經無法回頭，索性就繼續往下，當他到底的時候，朋友A也跟著下來，不過A才降到一半，上面的朋友B又喊話「要大家不要喊名字」，讓他覺得很奇怪。

最後由紅媽軟包跟A進去碉堡探險，雖然內部非常陰森，但也並未碰到什麼奇怪的事，等到兩人結束探險和上面的朋友B會合後，問了剛剛到底發生什麼狀況，B才顫抖說：「你下去沒多久，我就聽到一個女生的聲音，叫我們一起下去陪她玩；要你們不要喊對方名字，是因為耳邊又傳來那女生的聲音，她問我『你們叫什麼名字啊？』」

▼左側的走道通往一個小房間，看起來像是睡覺的大通鋪，這裡還有作過法的痕跡。（圖／網友紅媽軟包授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台中東海碉堡。（圖／網友紅媽軟包授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

紅媽軟包與朋友A聽聞後面面相覷，「幸好我們都平安，沒有受到什麼傷害！」甚至還有網友表示，曾聽到有女聲說：「下來玩！」讓人毛骨悚然，而最近東海碉堡的傳說又被媒體拿出討論，讓其他人紛紛留言，「人山人海阿，沒看到嗎」、「有種七月半晚上去」、「金門隨便一個營區內的都比這個猛」、「小時候也去探險過，覺得有」。

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