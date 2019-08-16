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《通靈少女2》前導預告出爐！　全新「演員名單」曝光

記者李欣容／台北報導

郭書瑤主演的《通靈少女》第二季前導預告釋出！接續前一季內容，謝雅真（郭書瑤 飾）在平凡的高中生活和仙姑角色間穿梭，她將面臨全新人生課題，本季也有新角色加入，包括范少勳、温貞菱、尹昭德和李雪。

 ▲▼ 《通靈少女2》郭書瑤 。（圖／HBO Asia提供）

▲《通靈少女2》郭書瑤 。（圖／HBO Asia提供）

《通靈少女》第二季共8集，講述一個有通靈體質的高中女生謝雅真（郭書瑤 飾）白天學校上課，晚上在宮廟當仙姑，處理信眾大小事，高中生的她其實只期待能擁有一般少女的平凡生活。

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▲▼ 《通靈少女2》郭書瑤 。（圖／HBO Asia提供）

▲郭書瑤飾演仙姑謝雅真。（圖／HBO Asia提供）

第二季的故事緊接在第一季之後，經歷過許多事情的謝雅真，雖打算當個平順安靜的高中生，沒想到好朋友跟著搬家離開台灣，擔任話劇社新社長的她又要忙着招募社團新生，加上又要應付宮廟那邊的各種「活動」，夾在課業與宮廟生活的小真， 17歲的小真這次要面對的課題比以往都更加艱鉅。

▲▼ 《通靈少女2》郭書瑤 。（圖／HBO Asia提供）

▲《通靈少女》第二季加入許多新演員。（圖／HBO Asia提供）

《通靈少女》演員陣容包括郭書瑤、温貞菱以及范少勳，其他將再次參與演出的演員包括陳慕義、李英宏、吳宏修、林鶴軒、洪群鈞，以及向承寓。新加入的演員則包括尹昭德和李雪。預計2019年10月於HBO和HBO HD頻道，以及公共電視和公視+首播。

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通靈少女2, 郭書瑤, 温貞菱, 范少勳

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