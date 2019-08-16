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吳思賢熱舞跳太嗨！　低頭一看...褲子破了「胯下被看光」

記者翁子涵／台北報導

「小樂」吳思賢今出席牛仔褲品牌活動，他透露自己搜集超過2、30條牛仔褲，被問是否曾有褲子破掉經驗，小樂表示以前高中熱舞比賽時，表演到一半，胯下地方竟破掉，但他下台後才發現，至於「小小樂」是否也不慎外洩？他笑說：「沒有，我都穿緊身內褲。」

▲吳思賢出席EDWIN E-FUNCTION活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳思賢今出席牛仔褲活動。（圖／記者林敬旻攝）

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小樂認為屁股翹穿牛仔褲最好看，被問對自己臀部滿意嗎？小樂說：「我自己很常跳舞，運動量很大，對這蠻有自信的」，也不忘誇老闆陳建州身材很好，但下秒打趣說：「我不覺得我會輸他，除了身高、手臂會輸」，更透露在家經過鏡子時，常會被自己帥到，還會像韓劇男主角一樣瘋狂欣賞自己，今天出門前他也對鏡自誇：「你選這套是對的，我成就了這套衣服。」

▲吳思賢出席EDWIN E-FUNCTION活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳思賢搜集了2、30條牛仔褲。（圖／記者林敬旻攝）

他昨天為新戲練滑板時，腳還不慎扭到，小樂笑說：「有冰敷了蠻久， 但應該要再休養一個禮拜」， 也表示10月將發新專輯，新戲則是要在12月拍完，工作滿檔的他，下半年確定一天假期都沒有，小樂並預告新專輯會準備一個「沒人做過」的驚喜，要粉絲拭目以敗。

▲吳思賢出席EDWIN E-FUNCTION活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳思賢預計十月推出新專輯。（圖／記者林敬旻攝）

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