「美籍華裔」劉亦菲支持港警！歐美網友狂轟抵制《花木蘭》

香港反送中行動持續,大陸出身、持美國國籍的女星劉亦菲14日在微博轉發「我支持香港警察,你們可以打我了」圖片,引爆爭議,雖然大陸網友一片喊好,但也有許多華人、歐美網友感到震驚,紛紛hashtag「#BoycottDisney」、「#BoycottMulan」,表示要抵制她所主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》。

▲▼《花木蘭》劉亦菲支持港警。(圖/翻攝自Youtube/翻攝自迪士尼電影微博)



根據外媒《Newsweek》報導,劉亦菲支持港警的行動在推特上遭到猛烈抨擊,「#BoycottDisney」、「#BoycottMulan」等標籤越來越多,「迪士尼為什麼要支持一位公開支持專制政權的中國女星?」、「她簡直是在民主、自由、人權前面吐了一口痰!」、「如果劉亦菲不改變立場,否則我不會去看《花木蘭》。」

更有人轟美籍華裔的劉亦菲長期生活在美國享受自由,卻公開表態支持極權政府,實在非常諷刺。

劉亦菲演出的《花木蘭》7月預告釋出便獲得全球關注,電影改編自經典動畫又帶有華人背景、女力元素,她擺脫過去柔弱仙氣,盡顯霸氣、堅毅的使命感令許多影迷期待,不過支持港警發言惹議,是否會影響《花木蘭》口碑與票房,要待電影2020年春天上映才會得知。

Translation:"I support the [Hong Kong] police, you can hit me."



From the lead actress in the new live action Mulan film. So unless something changes, don't watch it, go #BoycottMulan pic.twitter.com/cRqEs2t0Fh