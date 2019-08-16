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「美籍華裔」劉亦菲支持港警！歐美網友狂轟抵制《花木蘭》

記者林映妤／綜合報導

香港反送中行動持續，大陸出身、持美國國籍的女星劉亦菲14日在微博轉發「我支持香港警察，你們可以打我了」圖片，引爆爭議，雖然大陸網友一片喊好，但也有許多華人、歐美網友感到震驚，紛紛hashtag「#BoycottDisney」、「#BoycottMulan」，表示要抵制她所主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》。

▲▼《花木蘭》劇照。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼《花木蘭》劉亦菲支持港警。（圖／翻攝自Youtube／翻攝自迪士尼電影微博）

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劉亦菲《花木蘭》形象照。（圖／翻攝自迪士尼電影微博）

根據外媒《Newsweek》報導，劉亦菲支持港警的行動在推特上遭到猛烈抨擊，「#BoycottDisney」、「#BoycottMulan」等標籤越來越多，「迪士尼為什麼要支持一位公開支持專制政權的中國女星？」、「她簡直是在民主、自由、人權前面吐了一口痰！」、「如果劉亦菲不改變立場，否則我不會去看《花木蘭》。」

更有人轟美籍華裔的劉亦菲長期生活在美國享受自由，卻公開表態支持極權政府，實在非常諷刺。

劉亦菲演出的《花木蘭》7月預告釋出便獲得全球關注，電影改編自經典動畫又帶有華人背景、女力元素，她擺脫過去柔弱仙氣，盡顯霸氣、堅毅的使命感令許多影迷期待，不過支持港警發言惹議，是否會影響《花木蘭》口碑與票房，要待電影2020年春天上映才會得知。

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關鍵字

劉亦菲, 反送中, 香港, 花木蘭

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