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GOT7香港演唱會突宣佈延期！　網友罵翻王嘉爾：不敢回來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體GOT7成員唱跳實力兼具帥氣外型，受到很多粉絲喜愛。他們原預計8月31日、9月1日連續2天在亞洲國際博覽館舉辦演唱會，近來卻因香港示威活動持續升溫，且成員王嘉爾聲稱是「護旗手」引來反彈。主辦16日無預警宣布「演出將會延期」，官網也湧入抗議留言，清一色都是在罵王嘉爾。

▲▼GOT7香港演唱會突宣佈延期！　網友罵翻王嘉爾：不敢回來演出（圖／翻攝自Rolemodel Entertainment Group臉書）

▲▼GOT7香港演唱會突宣佈延期。（圖／翻攝自Rolemodel Entertainment Group臉書）

▲▼GOT7香港演唱會突宣佈延期。（圖／翻攝自Rolemodel Entertainment Group臉書）

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GOT7原預計8月31日、9月1日在亞洲國際博覽館舉辦演唱會，主辦16日卻突在臉書宣布，由於香港社會環境上不能預測的因素，可能影響歌迷往返演唱會場地，考慮到觀看演唱會觀眾們的安全，演唱會活動決定延期舉行，並宣佈相關退票的資訊。然而，成員王嘉爾日前因轉發「護旗手」文章，現在香港聲譽降到谷底。

▲王嘉爾被網友罵翻。（圖／翻攝自Rolemodel Entertainment Group臉書）

▲王嘉爾被網友罵翻。（圖／翻攝自Rolemodel Entertainment Group臉書）

主辦宣布GOT7演唱會延期，網友也紛紛在下方留言「不夠膽來演出」、「他還夠膽回來香港？為了賺錢，連良知都沒有的人」、「香港不歡迎你」，但也有網友緩頰表示「警察不斷鎮壓示威者，請保護成員安全」、「希望貴公司考慮香港因素，把歌迷安全排第一位」。

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