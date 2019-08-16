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丁小芹為暴斃弟「吸出嘴裡黑血塊」！　鼻孔又流白色黏液…下跪哭喊：救救他

記者田暐瑋／綜合報導

丁小芹胞弟14日在自宅中被發現暴斃身亡，母女倆衝進房間發現時已是冰冷屍體，送醫前已無呼吸心跳，死亡時間大概有10小時，她當時急忙做了3次CPR，連做2次後，弟弟口腔流出鮮血和黑色血塊，她直接口對口吸出鮮血和白色黏液，最後甚至從鼻口冒出白色濃液，她頓時崩潰，跪地哭喊：「拜託救救他！」

丁小芹在弟弟過世後發表聲明，表示事發當下發現弟弟全身呈現黑紫色，且嚴重僵硬，第一時間趕緊做CPR，但嘴巴已經變得冰冷，沒有辦法完全張開，她不放棄接做第2次，此時弟弟嘴巴裡流出鮮血及黑色血塊，她想也沒想就用嘴吸出，同時伴隨的還有濃稠狀的不明白色液體。

▲丁小芹幫弟弟CPR。（圖／翻攝自丁小芹臉書）

▲丁小芹幫弟弟CPR。（圖／翻攝自丁小芹臉書）

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此時丁小芹要媽媽趕緊叫救護車，並大喊：「請救護車快一點真的不行了！」在進行第3次CPR時，她努力往弟弟口中吹氣，一鬆開捏緊鼻子的手後，鼻子和口腔又流出白色濃液，她也再次把濃液吸出吐掉，心裡雖已經明白弟弟回不來了，但還是持續做CPR直到救護人員抵達。

救護人員看到丁小芹弟弟身上出現屍斑，告知她已經沒有生命跡象了，她立刻下跪拜託救護人員用盡所有辦法急救，不管電擊或是氣切等殘酷的救命方式都好，哭喊：「拜託救救他！」目前她還難以接受事實，哀慟說：「會堅強，希望有足夠時間盡所有能（力），為我的弟弟完成他的遺願，還他清白。」

▲丁小芹被控詐欺，出庭哭窮，反讓法官氣炸。（圖／取自丁小芹微博）

▲丁小芹。（圖／翻攝自丁小芹臉書）

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