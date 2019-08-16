生3胎無P真實身材超狂！　徐小可「蛇腰鉛筆腿」泳裝照連發…阿Ben火大了

記者潘慧中／綜合報導

徐小可（許暐翎）婚後與阿Ben（白吉勝）生了3個小孩，身材依然維持得宜，她14日難得在社群網站PO出泳裝照，「嘿，嘿嘿，我也有170的身高～」，儘管拍照角度加了不少分，但未經修圖的真實體態騙不了人，也難怪她開玩笑說：「Ben已發狂。」

▲徐小可0修圖真實身材超狂！（圖／翻攝自Instagram／hsu_coco）



請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到徐小可頭戴草帽遮陽，身穿素黑泳裝靠在泳池邊緣，相當映襯她的白皙肌膚，彎腰隱約露出深溝，纖細腰身完全沒有小腹，肚皮狀態看不出來她已經是3個孩子的媽了。

▲▼徐小可身材好到不可思議。（圖／翻攝自Instagram／hsu_coco）



格外引起討論的是，在沒有P圖的情況下，徐小可的雙腿線條穠纖合度，筆直且修長，窈窕曲線不但讓男網友狂噴鼻血，女粉絲也都不禁自嘆不如，「正慘了」、「這個身材不科學」、「怎麼可以有這麼好的身材！？」

▲▼徐小可看不出來是3個孩子的媽。（圖／翻攝自Instagram／hsu_coco）



針對維持體態的秘訣，徐小可建議戒吃精緻化食品，盡量以原味食物為主，比方說麵包就是減肥的地雷食物，如果真要吃的話，最好是吃雜糧麵包，否則很容易就吃進多餘的熱量。

▲徐小可產後身材比少女還辣。（圖／翻攝自Instagram／hsu_coco）



除了調整飲食習慣，徐小可固定會做空中腳踏車、瑜珈、抬腿等3項運動，無疑是產後成功瘦身的最大功臣，久而久之自然能保持窈窕體態。此外，她也分享每當上完運動課程，老師都會叮嚀大家，「飲食要多攝取好的蛋白質和優質碳水化合物！」她大多會選吃水煮蛋和地瓜來補充運動後流失的營養。