ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王一博「秘戀正妹千金證據」5天連環爆！　網揭「背後恐怖陰謀」

記者李玟儀／綜合報導

男星王一博因《陳情令》成為炙手可熱的明星，除了演員、偶像歌手、主持人身分之外，同時也是一名職業摩托車賽車手，日前在珠海出賽連續兩天取得小組賽第一的好成績。不過緊接著卻捲入緋聞當中，一連五天不斷有網友曬出「證據」，指他和大陸耀萊集團千金綦美合戀愛中，16日官方終於作出回應。

▲▼王一博第3度否認和綦美合戀情。（圖／翻攝自微博）

▲王一博第3度否認和綦美合戀情。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

王一博在2018年以導師身分參與《創造101》時，曾爆紅過一段時間，當時在人氣上升期間突然被指正在追求綦美合，然而卻沒有任何證據證明兩人關係有曖昧，粉絲因此質疑是遭有心人士操控輿論，阻撓他的事業發展，而經紀公司樂華娛樂也特別發聲明澄清爆料是不實信息。

沒想到一年後，王一博再度和綦美合傳緋聞，在5天裡，幾乎每天都有所謂的「證據」曝光，這些證據包含王一博參加車賽後，女方現身珠海，但車隊po影片證明，他賽後和車隊一起參加慶功宴，打臉「牽手約會」的消息。

▲王一博因該劇爆紅。（圖／WeTV提供）

之後的幾天裡，微博上頻繁出現兩人擁有同款配件、在拍攝《陳情令》期間，綦美合疑似出現在當地、兩人一起去英國等消息，瞬間引起脫粉潮。只是這些「證據」都沒有明確拍到兩人同框的畫面，反而都是網友的文字或是沒有拍到當事人的圖片。

因此陸續有網友找出這些爆料中的疑點，懷疑是因為《陳情令》大紅後遭同行忌妒，才有這一波「壓頭式強迫認愛」的行動，事實上在大陸娛樂圈中經常發生藝人爆紅後，突然冒出各種黑函，姑且不論真假，但輿論往往會對當事人造成很大的影響，因此如何從風波中挺過去，除了經紀公司的應變之外，藝人心臟也要夠大。

▲▼王一博第3度否認和綦美合戀情。（圖／翻攝自微博）

▲樂華娛樂聲明：「鬧劇到此為止。」（圖／翻攝自微博）

16日，王一博的經紀公司「樂華娛樂」第3度為他和綦美合的緋聞公開聲明，強調：「戀情傳聞均為無中生有及惡意捏造。王一博先生本人現在尚為單身。」同時嚴正表示已經多次對此類傳聞闢謠，「該鬧劇到此為止，不要讓這種莫須有的虛假傳聞一再地占用社會資源。」

►想脫單？「發光秘密神器」讓男神看到妳！

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

推薦閱讀

「火箭少女」真實身高體重流出！　網看數據驚「變矮又變胖」除了她

「火箭少女」真實身高體重流出！　網看數據驚「變矮又變胖」除了她

鄧紫棋認「心理不健康了」　壓迫式減肥大挫敗..「想通一件事」越來越瘦

鄧紫棋認「心理不健康了」　壓迫式減肥大挫敗..「想通一件事」越來越瘦

小優認「臉上這2個地方」動過！　痛到崩潰直接當場噴淚踢醫生

小優認「臉上這2個地方」動過！　痛到崩潰直接當場噴淚踢醫生

梁靜茹婚變2個月前早洩「感情內幕」！　脫口1句話讓全場傻住

梁靜茹婚變2個月前早洩「感情內幕」！　脫口1句話讓全場傻住

狗仔跟車偷拍被發現了！　黃子韜靠近敲窗「下秒舉動」記者被圈粉

狗仔跟車偷拍被發現了！　黃子韜靠近敲窗「下秒舉動」記者被圈粉

HowHow脫口預告「年底換癡癡」網狂嗨：結婚　白癡公主神回：欸噓！

HowHow脫口預告「年底換癡癡」網狂嗨：結婚　白癡公主神回：欸噓！

2019下半年「運氣特別順星座」前3名！　第2名戀愛運強脫單機會來了

2019下半年「運氣特別順星座」前3名！　第2名戀愛運強脫單機會來了

曾莞婷婚紗照曝光！「豐滿北半球炸出一條深直線」　側身S型曲線辣爆

曾莞婷婚紗照曝光！「豐滿北半球炸出一條深直線」　側身S型曲線辣爆

蘿莉塔「碩士被硬拗當免費翻譯」：隨便翻就好嘛！　網狂推「台灣壞文化」

蘿莉塔「碩士被硬拗當免費翻譯」：隨便翻就好嘛！　網狂推「台灣壞文化」

6年0戀愛！陳喬恩被拍「親密勾手眼鏡男」離開飯店　鏡頭拉近..竟是他

6年0戀愛！陳喬恩被拍「親密勾手眼鏡男」離開飯店　鏡頭拉近..竟是他

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

真人版娜美！　女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃…包臀拉鍊快炸開

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王一博, 陳情令, UNIQ, 陪你到世界之巔, 綦美合

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吳思賢熱舞跳太嗨！　低頭一看...褲子破了「胯下被看光」
  2. 納豆搭輕航機緊張「升天」！依依秒問：保險受益人是誰？
  3. 熊熊晉升偶像劇女二！　曝角色家境不好：就像演自己
  4. 40年前唱紅這首歌　鄭怡曝錄音被灌酒唱出美聲抖音
  5. 「美籍華裔」劉亦菲支持港警！歐美網友狂轟抵制《花木蘭》
  6. GOT7香港演唱會突宣佈延期！　網友罵翻王嘉爾：不敢回來
  7. 北投「阿信的告白巷」每天有五迷朝聖！里長募資打造彩繪牆=1日遊攻略
  8. 丁小芹為暴斃弟「吸出嘴裡黑血塊」！　鼻孔又流白色黏液…下跪哭喊：救救他
  9. 生3胎無P真實身材超狂！　徐小可「蛇腰鉛筆腿」泳裝照連發…阿Ben火大了
  10. 邵庭遭友人騙光千萬積蓄搖身當創意總監　為「毛小孩」砸3500萬買房

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366