王一博「秘戀正妹千金證據」5天連環爆！　網揭「背後恐怖陰謀」

記者李玟儀／綜合報導

男星王一博因《陳情令》成為炙手可熱的明星，除了演員、偶像歌手、主持人身分之外，同時也是一名職業摩托車賽車手，日前在珠海出賽連續兩天取得小組賽第一的好成績。不過緊接著卻捲入緋聞當中，一連五天不斷有網友曬出「證據」，指他和大陸耀萊集團千金綦美合戀愛中，16日官方終於作出回應。

▲王一博第3度否認和綦美合戀情。（圖／翻攝自微博）

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王一博在2018年以導師身分參與《創造101》時，曾爆紅過一段時間，當時在人氣上升期間突然被指正在追求綦美合，然而卻沒有任何證據證明兩人關係有曖昧，粉絲因此質疑是遭有心人士操控輿論，阻撓他的事業發展，而經紀公司樂華娛樂也特別發聲明澄清爆料是不實信息。

沒想到一年後，王一博再度和綦美合傳緋聞，在5天裡，幾乎每天都有所謂的「證據」曝光，這些證據包含王一博參加車賽後，女方現身珠海，但車隊po影片證明，他賽後和車隊一起參加慶功宴，打臉「牽手約會」的消息。

▲王一博因該劇爆紅。（圖／WeTV提供）

之後的幾天裡，微博上頻繁出現兩人擁有同款配件、在拍攝《陳情令》期間，綦美合疑似出現在當地、兩人一起去英國等消息，瞬間引起脫粉潮。只是這些「證據」都沒有明確拍到兩人同框的畫面，反而都是網友的文字或是沒有拍到當事人的圖片。

因此陸續有網友找出這些爆料中的疑點，懷疑是因為《陳情令》大紅後遭同行忌妒，才有這一波「壓頭式強迫認愛」的行動，事實上在大陸娛樂圈中經常發生藝人爆紅後，突然冒出各種黑函，姑且不論真假，但輿論往往會對當事人造成很大的影響，因此如何從風波中挺過去，除了經紀公司的應變之外，藝人心臟也要夠大。

▲樂華娛樂聲明：「鬧劇到此為止。」（圖／翻攝自微博）

16日，王一博的經紀公司「樂華娛樂」第3度為他和綦美合的緋聞公開聲明，強調：「戀情傳聞均為無中生有及惡意捏造。王一博先生本人現在尚為單身。」同時嚴正表示已經多次對此類傳聞闢謠，「該鬧劇到此為止，不要讓這種莫須有的虛假傳聞一再地占用社會資源。」

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