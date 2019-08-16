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滯日2天賺156萬理賠金！2.7萬網掀論戰　蔡阿嘎官方公佈「真正獲賠金額」

記者田暐瑋／綜合報導

蔡阿嘎受颱風影響滯日，12人都保了700多元的不便險，多留2天最多能獲賠156萬元台幣，讓他樂得大喊：「回本！」不過也引來許多網友抨擊，認為保險是實支實付，且還得經過審核，他的說法容易造成誤會，對此，他的經紀人也出面公佈實際理賠金額。

蔡阿嘎在影片中分享保了不便險的好處，1人可以在機場櫃檯直接領到2萬日幣（約5000多元台幣）的現金，此外保險公司還會理賠5000元伙食費、12萬交通、住宿費，12個人加起來最高共能獲賠156萬。但其實依照他所保的保險公司規定，12萬元是「上限」，專員在審核時會確認花費是否合理，才會進行理賠。

▲蔡阿嘎滯日。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎滯日。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

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部分網友抨擊這支影片可能造成誤會，據《東森新聞》報導，蔡阿嘎經紀人也表示，沒有真的申請156萬元的理賠金，而是實報實銷，最後真正的理賠金額只有將近2萬台幣。許多旅遊專家也提醒，一般民眾還是針對自己有需求的部分去保險，而不要抱著貪心心態，以免得不償失。

有類似經驗的網友解釋，滯留期間的花費必須是「合理且必要」，保險專員才會審核通過，所以並非像蔡阿嘎影片中所說，可以住到奢華的總統套房，或是大肆血拼。網友也認為蔡阿嘎這樣說恐有誤導之嫌，要他公布回台後真正拿到的理賠金額，「這樣誤導民眾不好吧」、「公眾人物說話還是要思慮一下」，但也有人緩頰，認為蔡阿嘎是在提醒不便險的重要性，只是用了誇大開玩笑的手法來描述，不需要過度解讀。

▲▼蔡阿嘎送二伯第1個名牌包！（圖／翻攝自Instagram／yga0721、2uncle987）

▲蔡阿嘎滯日。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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