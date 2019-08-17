雷／《用九柑仔店》首集超好哭！　PTT刷爆：衛生紙準備好

記者李欣容／台北報導

張軒睿在三立新戲《用九柑仔店》中一改過去王子形象，開口說台語讓許多觀眾驚艷，首集雷洪飾演的「勇伯」因為不捨柑仔店收掉，一出場就飆罵三字經，成為第一集最大笑點，王淨、王柏傑飾演老一輩年輕時的故事，讓許多觀眾淚崩。

▲張軒睿要把柑仔店關掉，被雷洪罵。（圖／翻攝自Vdol）

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第一集開頭因林義雄飾演的柑仔店老闆，也是張軒睿的阿公病危住院，讓張軒睿面臨回家接業或是讓柑仔店收攤的問題，穿插著由王柏傑飾演阿公年輕時，和千金小姐銀月（王淨 飾）的愛情故事。

兩人半夜拎著行李私奔，在被家族追趕時躲到柑仔店裡，銀月看著柑仔店走廊亮著的燈泡，就像看見希望，她一直有個夢想，開一間不管多晚，店門口都亮著燈的柑仔店。

▲王淨、王柏傑分離片段讓觀眾淚崩。（圖／翻攝自Vdol）

只是後來懷孕的銀月為了換燈泡，大著肚子從椅子上跌倒，為了救她，護士建議將她送回老家，她躺在椅子上大哭的模樣，讓許多網友感動不已，成為最好哭橋段，「好悲傷但畫面好美喔」、「從私奔到揪心，整個節奏好棒」、「天啊第一集就弄哭人家」。

除此之外，俊龍（張軒睿 飾）在台北也從逼迫釘子戶簽約中領悟到家的意義，在升遷時辭掉工作，回家接手柑仔店，遇到昭君（莫允雯 飾）。

▲張軒睿遇到莫允雯。（圖／翻攝自Vdol）