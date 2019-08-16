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雷／321對麥子姐做「這舉動」遭OO　網爽翻：完全沒想到！

記者李欣容／台北報導

郭雪芙在上一集的《我們不能是朋友》中和孫其君提分手，卜學亮飾演的公公出現教訓兒子，一句「夫妻相處之道」讓網友叫好。但當她在卜學亮面前吼出自己和其他男人上床，氣氛也瞬間降到冰點，孫其君也落下男兒淚。

▲▼《我們不能是朋友》 。（圖／翻攝自台視）

▲▼《我們不能是朋友》 。（圖／翻攝自台視）

▲郭雪芙在卜學亮面前說出她和別的男人上床。（圖／翻攝自台視）

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郭雪芙飾演的周惟惟上集用自己劈腿來跟黎皓一（孫其君 飾）提分手，卜學亮覺得是兒子的錯，大吼，「夫妻的相處之道你都不懂，我跟你媽都是，小事她決定，大事我決定，什麼是大事？沒有大事！都是小事，都是你媽決定。」不少網友看到這段都叫好，「小事大事理論聽起來很不錯」、「321爸不錯」、「亮爸讚，321自己搞砸的」。

▲▼《我們不能是朋友》 。（圖／翻攝自台視）

▲關係人物全都在同一間辦公室工作。（圖／翻攝自台視）

麥子姐（劉品言 飾）得知黎皓一跟周惟惟解除婚約，讓他留在台灣，但事實是，她是公司第四方資金，帶著黎皓一加入褚克桓（劉以豪 飾）的團隊，要跟周惟惟一起工作。

▲▼《我們不能是朋友》 。（圖／翻攝自台視）

▲▼《我們不能是朋友》 。（圖／翻攝自台視）

▲孫其君親了劉品言被潑酒。（圖／翻攝自台視）

麥子姐提醒他不能公司不分，酒酣耳熱之際，他竟然親了麥子姐，沒想到麥子姐拿酒把他潑醒，出乎預料的劇情讓網友傻眼，「被打槍哈哈哈哈哈哈」、「靠麥子姐帥欸」、「潑水真的沒想到」、「結果麥子姐最帥」、「321自以為很有魅力」。下集全劇收官，預告中有教堂戲，主要角色也終於各自說出心裡話，令人期待最後發展。

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我們不能是朋友, 郭雪芙, 劉以豪, 孫其君, 袁艾菲, 夏若妍, 劉品言

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