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熊熊晉升偶像劇女二！　曝角色家境不好：就像演自己

記者李欣容／台北報導

吳思賢（小樂）與新生代女演員項婕如主演的週日偶像劇《網紅的瘋狂世界》昨（15日）開鏡，言明澔、熊熊也參與演出，熊熊劇中飾演家境不好的直播主，笑說根本是在演自己，吳思賢則不排斥當直播主，但最不能接受的就是「邊吃飯邊直播」。

▲▼ 左起言明澔 熊熊 吳思賢小樂 項婕如 。（圖／三立提供）

▲左起言明澔、熊熊、吳思賢、項婕如 。（圖／三立提供）

吳思賢在劇中飾演直播平台CEO，項婕如則飾演便利商店員工，最後也變身為網紅直播主，簡宏霖改名為言明澔後也首次參加戲劇演出，飾演直播平台副總，熊熊是第一次演偶像劇，飾演網紅直播主，家境不好靠自己賺錢，笑說這角色就像是在演自己，與言明澔是一對歡喜冤家。

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▲▼左起言明澔 熊熊 吳思賢小樂 項婕如 。（圖／三立提供）

▲吳思賢、項婕如氣質相當 。（圖／三立提供）

吳思賢首次與項婕如合作，被大家讚兩人氣質相當，對於初次見面，項婕如就誇吳思賢很幽默，有他在就不會冷場。吳思賢認為網紅是新時代產業，給年輕人多一個管道表現自己的優勢。

▲▼左起言明澔 熊熊 吳思賢小樂 項婕如 。（圖／三立提供）

▲直播主Claire克萊兒與演唱片尾曲的直播主張若凡。（圖／三立提供）

他也表示不排斥嘗試當直播主，但唯一不能接受的就是邊吃飯邊直播，認為這是很隱私的事情；項婕如也說，網紅對她來說就是網絡影響者，只要有手機，就可以大方show自己。

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關鍵字

網紅的瘋狂世界, 小樂, 吳思賢, 熊熊, 項婕如

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