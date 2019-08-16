林志玲輸了！　「整型眼睛範本Top 3」全亞洲最想整成她…全場震驚

記者潘慧中／綜合報導

醫美科技日益發達，想變成心目中的理想模樣好像也不是難事了。《女人我最大》近日整理出最受歡迎的整型眼睛範本Top 3，「第一名模」林志玲竟然只排第3名，一揭曉前2名的真實身份，在場所有人都驚喊：「真的假的？！」

▲整型眼睛範本方面，林志玲只排第3名。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



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蘇宗柏醫師表示林志玲真的是很多人心目中的範本，就醫學界來說，她的五官端正又對稱，眼距不會太開也不會太近，鼻子高度也恰到好處。第2名是承認過整型的周揚青，蘇醫師表示她目前在全亞洲可說是最火紅的整型範本，上榜並不意外，第1名則是由Angelababy奪下。

▲▼最受歡迎的整型眼睛範本Top 3，周揚青和Angelababy打敗林志玲。（圖／翻攝自微博、YouTube／女人我最大）







此外，最受歡迎的整型鼻子範本同樣有Top 3，第3名是《我的野蠻女友》全智賢，蘇醫師親口認證她的鼻子是純天然，第2名是宋慧喬，被問到是否有經過加工，蘇醫師認為應該是真的，第1名則是由范冰冰拿下。

▲最受歡迎的整型鼻子範本Top 3。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



男生方面，最受歡迎的整型眼睛範本第3名是黃曉明，和老婆Angelababy雙雙進榜，第2名是已經57歲的劉德華，冠軍則不負眾望地由金城武奪下。最受歡迎的整型鼻子範本第3名是金城武，第2名是《繼承者們》李敏鎬，冠軍則是黃曉明，小凱老師看了也認同地說：「黃曉明真的是很多男生希望復刻的臉。」