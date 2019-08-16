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6年0戀愛！陳喬恩被拍「親密勾手眼鏡男」離開飯店　鏡頭拉近..竟是胡夏

記者李玟儀／綜合報導

女星陳喬恩的感情動向一直受外界關注，日前她在節目中坦言已經5、6年沒有談戀愛，但對愛情仍有憧憬，希望找到一個能一起走下去的人。近日她被拍到和挽著一名男子的手從飯店裡走出來，鏡頭拉近後發現對方竟然是以歌曲《那些年》紅遍華語圈的胡夏。

▲▼陳喬恩、胡夏。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩、胡夏。（圖／翻攝自微博）

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據大陸媒體報導，陳喬恩近日被拍到與胡夏一起從某飯店離開，兩人都沒有任何遮掩，她自然地挽著對方的手邊走邊聊，看起來聊得很愉快，隨後各自揮手告別離開，離開前她還特別比心向另外一個朋友道別。

有趣的是，一般男女藝人被拍到都會被傳緋聞，但雙方粉絲這次倒是很淡定，「能當著你的面大膽挽手的，都是朋友。」此外也因為陳喬恩、胡夏身邊都跟著工作團隊，工作人員手上還拿著筆記型電腦，明顯和一般戀愛約會畫面不同。

▲▼陳喬恩、胡夏。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩被拍到自然挽著胡夏的手。（圖／翻攝自《優酷娛樂》微博）

眼看和胡夏八字沒半撇，陳喬恩粉絲還是忍不住為偶像的終身大事操心，「年紀不小了，希望她談戀愛。」而感情空窗已經5、6年的她也在節目上第一次公開表示渴望找到能陪自己走下去的人，打算試著去進入一段感情之中，放開心胸去交朋友，把握機會擁抱愛情。

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