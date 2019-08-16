想追鹽酥雞超正千金！　單身男每週「出2奇招」求記住…1個月後結局悲劇

記者田暐瑋／綜合報導

美女在民間！一名男網友常到家附近的鹽酥雞攤消費，過去都是老闆娘在顧攤位，但最近出現了一個短髮正妹，才知道是老闆娘的女兒，對方激似日本清純女星吉岡里帆，讓他一見鍾情，每次都故意點3、400元希望引起女方注意，卻苦無成效，苦惱到最後，只好上PTT向情場高手求救。

男網友對鹽酥雞千金一見鍾情後，每個周末都會固定去光顧，也想盡辦法要引起對方注意，例如每次消費都點到3、400元，或是點一些一般人很少吃的冷門食物，像是香菇、玉米等等，希望有一天能聽到對方說：「欸，你要跟上次點的一樣嗎？」

▲網友求認識激似吉岡里帆的鹽酥雞千金。（圖／翻攝自吉岡里帆IG）



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這樣的策略持續1個多月卻沒有效果，男網友只好上PTT發文求助：「還有什麼辦法，能夠讓小弟認識鹹酥雞老闆的女兒呢？真的好想認識！」此文一出，立刻釣出許多專家教戰，「每次都全部來一份」、「要開那種老闆顧客的關係的那種話題」、「先跟老闆娘聊阿」、「你不如300分五天，然後都買一樣的」、「一週（買）一次太少」。

▲網友求認識鹽酥雞千金。（圖／翻攝自PTT）

其實，過去也有男網友分享追求樓下超商女店員的事蹟，當年樓下一間超商來了位正妹工讀生，他只一眼就心神蕩漾，有了想進一步認識的念頭。為了引起妹子注意，他故意耍了小心機，要做與眾不同的那個，一出手就讓她留下深刻印象，於是點咖啡時開口說要一杯拿鐵、5顆糖。

「這樣不會太甜嗎？」正妹店員有些嚇到，大概是第一次聽到有客人加這麼多糖。黃男則酷酷的回應，「有妳甜嗎？」妹子只留下羞澀的一笑。從那天之後，他持之以恆天天都去買咖啡，點的同樣是5顆糖拿鐵，風雨不間斷，結果劇情有了爆炸性的發展，「2年後我得糖尿病了」。