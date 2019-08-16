王瞳公開「幫馬俊麟洗頭」現場　測謊得這結果：腋下都濕了！

記者李欣容／台北報導

民視網路節目《娛樂超skr》首集邀請王瞳接受真心話拷問，近來王瞳和同劇演員馬俊麟牽扯感情糾葛，讓她很受傷，節目還拿出測謊機，要直接打破八卦流言，甚至直接進棚參觀傳聞中「洗頭」的地方，直接闢謠。

▲王瞳錄製民視新節目《娛樂超skr》 。（圖／民視提供）

《娛樂超skr》綜藝監製小路、阿甘主持，從敲通告到節目形式企劃皆由兩位主持人一手包辦，首集錄影找來新聞熱燒人物王瞳，王瞳表示剛接獲通告時還想說：「這兩位主持人都非常犀利，我可以嗎？」但衝著skr的精神，王瞳一口答應。

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節目進行前沒有跟王瞳對過腳本，要讓她接受真實的拷問，配合度之高也讓兩位主持人「一秒被圈粉」。在節目中兩位主持人甚至把新聞話題拿出來一一拷問王瞳，還拿出科學儀器「測謊機」來考驗她，要直接在節目上打破八卦流言，讓旁人直說主持人超大膽。

▲王瞳接受犀利拷問 。（圖／民視提供）

近期受到新聞影響的王瞳，表示看到一些不實的謠言真的滿受傷的，現在只想將注意力放在工作，告訴自己一切都會過去的，對於王瞳高EQ的回覆，主持人也利用測謊機要打破謠言，甚至直接進棚參觀傳聞「王馬洗頭」的地方，直接闢謠。節目也在今天12點鐘Youtube《娛樂超skr》首播。

▲王瞳還原幫馬俊麟洗頭現場 。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂）