製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

記者潘慧中／綜合報導

大根（黃亮鈞）以模仿、搞笑為人所知，一路爬到現在成為《麻辣天后傳》的助理主持人，但背後其實遭遇過不少辛酸，他有次和另一名藝人在攝影棚等候錄影時，該節目的資深製作人一進門就直接飆罵三字經，「沒有來由，把我們2個罵得跟臭頭一樣！」

▲大根回憶工作往事。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



大根15、6歲出道，至今已經過了10多年，他感慨地說：「諧星基本上是台灣我覺得最苦的。」回想起過往經歷，他透露曾和另一名藝人錄製一個資深製作人的節目，有聽說過對方脾氣不好，但直到那天才終於親身見證。

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該資深製作人一進攝影棚就衝著大根和另一名藝人狂罵：「誰放這2個王八蛋來的！？」沒來由地罵個不停，全部都是三字經，而且當著經紀人、主持人和所有工作人員的面問候他的祖宗十八代。

▲▼大根曾經沒來由地被製作人飆罵三字經。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



更誇張的是，大根還沒來得及整理情緒，該資深製作人就直接開錄，「我們臉已經垮掉了，馬上就錄喔！」後來，他只能自行平復心情，並自我安慰這應該是偶例，沒想到幾年過去，有次開錄前交了腳本後，他突然被叫到公司，對方一樣當著所有人的面開罵：「你寫這什麼爛本！」剩下3分鐘全是髒話。

▲大根當場臉垮。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



回家修改時，大根還差點休克死亡，睡覺時壓力太大導致過度換氣，「一口氣吸不上來」，嚇到哭出來，連忙抓住女友的手求救，最後直接坐救護車就醫，但他隔天照常上工彩排，手上還留著昨晚吊點滴的針，「（苦）只能回去自己吞。」

▲大根曾經壓力大到差點休克死掉。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



▲約從05：49分開始。（影／取自YouTube／麻辣天后傳）