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蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

記者田暐瑋／綜合報導

蔡阿嘎日前帶員工到廣島員工旅遊，沒想到卻遇上颱風襲日，一行12個人只好被迫多滯留2天，原本大家錢全都花光，但好在事先保了1人700多元的旅遊不便險，每人賠12萬台幣、5000元伙食費，航空公司又當場賠償2萬日幣，全部加起來有機會獲得156萬元的理賠金，讓蔡阿嘎嗨喊：「爽死！！」

蔡阿嘎原本5天4夜的員旅變成7天6夜，爽到一票員工，他拍片分享好險事前有1人保了700多元的不便險，交通加旅費1人可以獲賠12萬元台幣，嗨說：「你可以住總統套房耶！實支實付！」在機場櫃檯也可以直接領取1人2萬日幣（約5000多元台幣）的航空公司賠償金。

▲蔡阿嘎滯日。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎滯日。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

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不只如此，因為班機delay了4小時，另外還獲賠了5000元台幣作為伙食費，而且是現金，12個人算下來總共獲賠156萬元台幣，蔡阿嘎笑說：「老闆省錢萬歲！」還不忘感謝兒子蔡桃貴神手，抽到3、4000元的廣島來回機票，「蔡桃貴真帶財！！！超會抽！」

▲蔡阿嘎滯日。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎滯日。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

超划算理賠引起網友熱烈討論，不過也有人認為不該用賺錢來形容設置不便險的用意，強調影片中的1人12萬是最高上限，而且是採取實支實付，並非定額理賠，要拿收據正本交給保險公司省核，符合標準後才會拿到錢。簡單來說，如果旅客以為無條件能獲賠12萬，就瘋狂血拼花錢，最後專員如果認定不理賠，這12萬就得自己買單。

▲蔡阿嘎滯日。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎滯日。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

有類似經驗的網友解釋，滯留期間的花費必須是「合理且必要」，保險專員才會審核通過，所以並非像蔡阿嘎影片中所說，可以住到奢華的總統套房，或是大肆血拼。網友也認為蔡阿嘎這樣說恐有誤導之嫌，要他公布回台後真正拿到的理賠金額，「這樣誤導民眾不好吧」、「公眾人物說話還是要思慮一下」，但也有人緩頰，認為蔡阿嘎是在提醒不便險的重要性，只是用了誇大開玩笑的手法來描述，不需要過度解讀。

▲網友反應。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

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關鍵字

蔡阿嘎, 二伯, 旅遊不便險, 不便險

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