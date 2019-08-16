浩子深夜PO文：再怎麼快樂還是會結束　「許願曝真實心聲」網淚崩

記者潘慧中／綜合報導

浩子（謝炘昊）8月停工陪2個小孩和老婆出國過暑假，向來分享趣事的他15日話鋒一轉嚴肅地說：「親愛的神…請原諒我如此貪心，再多給我一個願望。」真實心願一說出口，感動了不少網友：「你的文字讓我的眼睛起霧了。」

▲▼浩子8月帶家人出國過暑假。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）



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浩子在臉書表示這個暑假過得很快樂，但相較於暑假終有結束的一天，他有感而發地說：「有些抗爭，還在持續著，辛苦了你們。」替所有正在為自身權益奮鬥的人們打氣。

▲浩子即將結束旅程。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）



回想起出國這幾天，浩子某天下午和家人走下山時，突然迎來一陣濃霧，眼前一片白茫茫，看不到任何東西的同時，意外發現的一個十字架和一張長椅，「神的國度嗎？」他驚嘆。

▲浩子為香港祈禱。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）



如果真遇到神的國度，浩子想對神說：「謝謝祢給我一個這麼好的暑假，謝謝。」但他惶恐地希望神能再給自己一個願望，那就是「請祢，保佑香港，謝謝祢謝謝。」誠心告白令不少網友動容。

浩角翔起臉書全文：

【大哥的暑假作業 Chapter14】

這個暑假

再怎麼快樂的暑假還是會結束。

但

有些抗爭

還在持續著

辛苦了你們

那天下午，從山上往山下走，

突然來了一陣濃霧，什麼也看不到，

卻看到一個十字架，和一張椅子……

神的國度 嗎

親愛的 神

謝謝祢給我一個這麼好的暑假

謝謝

但請原諒我如此貪心

再多給我一個願望

請祢

保佑香港

謝謝祢謝謝