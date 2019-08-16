HowHow脫口預告「年底換癡癡」網狂嗨：結婚　白癡公主神回：欸噓！

記者李玟儀／綜合報導

自媒體影音產業蓬勃發展，時下年輕人從過去的追星，也漸漸變成追YouTuber、網紅，舉凡YouTuber大小事都成為網友關心的目標，這當中最受矚目的就是感情，其中HowHow在完成自己的婚姻大事後，彷彿進階成紅娘，繼聲稱「上班不要看」蔡哥準備結婚之後，白癡公主也被預告婚期。

▲HowHow說蔡哥年底結婚。（圖／翻攝自YouTube／小熱唱）

HowHow之前在「七月半」頻道的影片中，回覆網友提問，其中有粉絲好奇：「蔡哥年底結婚伴郎會是誰？」他將這個問題拆成兩個部分，一是「蔡哥年底會結婚嗎」，二是「伴郎會是誰呢」，沒想到他斬釘截鐵表示：「蔡哥年底會！」把粉絲嚇了一跳。

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蔡哥事後解釋「這完全是假的」，因為HowHow在留言時常會開玩笑置入「蔡哥年底要結婚」的消息，才會讓網友誤以為他真的要結婚，好不容易有機會澄清，結果身旁的YouTuber「小熱唱」再度拖他下水：「其實是9月前啦！」戲稱蔡哥現在什麼都不缺，就缺一個新娘了。

▲▼被反將一軍的白癡公主。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

沒想到在蔡哥之後，下一個被HowHow逼婚的是白癡公主，在白癡公主街訪「交往後同居不好嗎」的影片中，她先恭喜新婚的HowHow，結果對方反問：「什麼時候換妳啊？」她被尖銳問題反將一軍瞬間語塞，眼神開始四處飄，反應彷彿被戳中一樣。

▲HowHow催婚。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

好不容易白癡公主跨過了訪問這一關，結果HowHow又在影片留言處：「癡癡說好的年底呢？蔡哥九月底，再來就換妳囉！」沒想到她沒有反駁而是以「欸噓～」回應，真假難辨的對話吸引網友目光，有人激動：「哇一堆人要心碎了」、「癡癡要結婚了，恭喜喔！」不過更多的是吐槽HowHow又造謠，封他是幹話哥。