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王仁甫惹火岳母爆冷戰！　夫妻翻臉大吵…認季芹「提過2次離婚」

記者田暐瑋／綜合報導

藝人王仁甫和季芹結婚13年，育有一對寶貝兒女，家庭生活幸福美滿，但甜蜜的背後也歷經不少次家庭革命。夫妻倆曾為了開民宿爆發多次爭吵，季芹對於王仁甫光是買3個沙發就花了100萬很不能理解，之後連岳母都得罪，只得請出孫德榮道歉居中協調。

季芹在節目上透露，和王仁甫之間的金錢觀念落差很大，老公敢衝敢花錢，一開始開民宿時，光是傢俱就有好幾次衝突，王仁甫傢俱都堅持要買精品，光是買3張沙發就花掉100萬元，而全棟民宿買下來金額很可觀，讓她非常生氣，王仁甫也會私下跟別人抱怨老婆，兩人婚姻一度出現嚴重摩擦。

▲王仁甫、季芹。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

▲王仁甫、季芹。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

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當時聽到王仁甫的抱怨，形同親爸爸的孫德榮直言：「你不用跟我講這麼多，因為只要你和季妹妹有摩擦，我永遠站在妹妹這邊，有問題的是你！」就連王仁甫用老婆的手機打給孫德榮，孫德榮一開始以為是媳婦打來，口氣開心上揚，但一聽到是王仁甫，語氣馬上變平淡，讓王仁甫相當吃醋。

除了和老婆有摩擦，王仁甫的火爆脾氣連岳母都得罪，當時季芹向孫德榮求救，孫德榮主動邀請季媽媽出來吃飯，還買了香水要替王仁甫做面子，道歉說：「我這個兒子啊，我就知道問題在哪裡，請你不要在意。」成功讓季媽媽消氣，讓岳母女婿的關係和緩許多。

▲王仁甫火爆脾氣得罪岳母。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲王仁甫火爆脾氣得罪岳母。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

事實上，季芹曾提到，剛開始只要發生爭執，9成9都要她先閉嘴，「仁甫不爽的當下，不管你天王老子在旁邊，他就是要講，不會顧慮到會不會給老婆沒面子或是沒台階下」，一開始季芹可能只是想解釋，也會被當成是頂嘴，兩人都會吵得不可開交。

王仁甫也表示當初和季芹交往時，就曾訂下規則，更在結婚後表明立場，只要對方提離婚超過3次，自己就會真的離婚，他解釋背後原因，「因為我覺得常常提這件事，其實是很痛苦的，就會覺得，我們的感情好不重要！」他更透露老婆已經用過兩次，到目前為止就不敢再用第三次。

▲季芹向王仁甫提過離婚2次。（圖／翻攝自YouTube）

▲王仁甫、季芹。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

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