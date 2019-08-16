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咘咘參加辯論比賽超會說！　梧桐妹見證…曝「差10歲心聲」惹哭網友

記者潘慧中／綜合報導

梧桐妹（Angel）是賈靜雯和前夫孫志浩的女兒，也是咘咘、Bo妞同母異父的姊姊，3姊妹感情十分融洽，一路看著2妹妹長大的她，迎來咘咘4歲生日時別有一番感慨，「雖然妳的年紀跟我差了10年，但我還是好愛妳呀。」

▲▼咘咘參加辯論比賽超會說！（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲▼梧桐妹曝光咘咘的慶生派對照。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

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▲▼咘咘參加辯論比賽超會說！（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

梧桐妹15日在Instagram祝福最疼愛的咘咘生日快樂，「你以後長大一定會超漂亮的，讀書也一定讀得超好的啦。」看到妹妹終於戒奶，才驚覺對方真的長大了，「妳一天天的成長也太快了吧！我都要跟不上了。」

▲▼咘咘參加辯論比賽超會說！（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲▼梧桐妹一路看著咘咘長大。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲▼咘咘參加辯論比賽超會說！（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

會這麼說不是沒有原因，對梧桐妹而言，咘咘上一秒明明還是個不會走路的孩子，沒想到下秒已蛻變成可以去參加辯論比賽的孩子，「妳真的太會說話了啊，真的超不敢相信妳已經四歲了。」

▲▼咘咘參加辯論比賽超會說！（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲梧桐妹相當疼愛2個同母異父的妹妹。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

照片中，可以看到家人和玩伴全出現在慶生派對，包括方志友和楊銘威的一對兒女在內，留著短瀏海的梧桐妹依偎在賈靜雯身邊，低頭笑看坐在蛋糕前的咘咘，Bo妞則是低頭玩著小玩具，沉浸在自己世界的反應意外成為小亮點。

梧桐妹IG全文：

我最親愛的咘咘～
祝你生日快樂！
姊姊最愛你啦
你以後長大一定會超漂亮的
讀書也一定讀的超好的啦
我覺得你超級棒的欸你已經把ㄋㄟ ㄋㄟ戒掉了！！
你一天天的成長也太快了吧啊
我都要跟不上了
上一秒你還是一個不會走路小小孩
下一秒你就已經是一個可以去參加辯論比賽的棒小孩了
你真的太會說話了啊啊
真的超不敢相信你已經四歲啦
雖然你的年紀跟我差了十年，但我還是好愛你呀
好啦生日快樂啦
愛你喔
#happybirthday

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賈靜雯, 修杰楷, Bo妞, 梧桐妹, 咘咘

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