弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

記者田暐瑋／綜合報導

丁小芹的弟弟被母親發現陳屍家中，屋內則留有半瓶的58度金門高粱酒，丁小芹在往生室外崩潰痛哭。丁弟下半身癱瘓，丁小芹還原當天狀況，晚上聽到媽媽叫喚，衝進房內替弟弟做3次CPR，外傳丁弟是酗酒暴斃，但她強調弟弟沒有酗酒，雖長期服用藥物14年，卻是4個月前才接觸酒精，痛心承諾會替弟弟完成遺願。

據《中國時報》報導，丁小芹透露，最後一次見到弟弟是13日晚上，14日因為要出庭，回到家裡就睡著，直到晚上聽到媽媽緊急呼救聲才驚醒，衝進房裡幫弟弟作了3次CPR，她表示，弟弟2年前因施工意外導致行動不便，從此身心受到影響，今年4月才開始接觸酒精，但因為丁弟服用精神科藥物14年，該藥物不能碰到酒精，否則會產生幻覺。

▲丁小芹14日出庭承認賣假包，並請求緩刑，當天又失去了弟弟。（圖／東森新聞）



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對於幾個月前，丁弟被報導因持刀恐嚇媽媽和丁小芹一事，丁小芹強調絕無此事，姊弟倆感情也很好，都是由她照顧弟弟生活起居，過去有鬧上媒體的家庭糾紛，是因為弟弟吃藥喝酒導致精神失常，才會說出許多無中生有的話。

丁弟過去曾經熱衷學習吉他，想當音樂人，且姊弟之間感情很好，但後來丁家的經濟出了狀況，丁弟為了養家，放下了最愛的吉他，為了有薪水穩定的工作，跑去當保全。直到10年前，丁弟下班回家的途中出了車禍，下肢傷勢嚴重，之後走路都必須非常緩慢，也無法工作。

▲丁小芹弟弟身亡，從往生室走出不發一語。（圖／記者陳雕文攝）