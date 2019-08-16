ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蘿莉塔「碩士被硬拗當免費翻譯」：隨便翻就好嘛！　網狂推「台灣壞文化」

記者李玟儀／綜合報導

藝人蘿莉塔曾是《大學生了沒》班底，率真的個性獲得不少網友喜愛，除了與生俱來的綜藝感之外，蘿莉塔的學業表現其實也不錯，擁有西班牙文的碩士學位，因此曾經有人問過她能力這麼好，為什麼不接翻譯的工作？她無奈表示因為太多人不懂得尊重專業，那種被硬拗的感覺讓人很不舒服。

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）

▲蘿莉塔。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）

蘿莉塔曾遇過有人要求幫忙翻譯卻只想給1000元，有些人更扯連錢都不願意付，開口就是，「妳就隨便幫我翻一下就好了嘛」、「也沒幾個字，妳幫個忙吧！」面對這種不尊重專業的態度，她氣得表示：「妳又不是我爸媽，我爸媽出錢讓我念書你有嗎？我為什麼要幫？」

請繼續往下閱讀...

除了西文專業經常不被尊重外，蘿莉塔的藝人身分也帶了一些困擾，三不五時就會有人要求，「妳就順手幫我發個文打個卡吧」、「妳就當作來探班露個臉嘛」、「這次妳先幫忙，下次我有錢的工作再找妳。」結果真的等到下次，對方卻大言不慚地說：「上次妳都沒收錢，這次我為什麼要付妳錢？」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）

▲蘿莉塔發文引共鳴。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）

蘿莉塔傻眼表示，會提這些無理要求的都是些不熟，甚至根本不認識的陌生人，特別是還擺著高姿態更讓人火大，面對這種情況，以前的她因為怕得罪人，被硬拗會默默吞了，但現在她決定硬起來：「不管是我學了這麼多年的西班牙文，或是經營了許久好不容易才有的一點點小名氣，都是我努力的成果。」

蘿莉塔霸氣送給網友一句西班牙文「Vete a la mierda」，意思是「去吃屎吧你」，並且打臉這些厚著臉皮想無償從她身上獲得好處的人，「我就是有你沒有的東西，你覺得我不值得，就去找值得的人就好，別來浪費我的時間！」這番話引起許多網友共鳴，「台灣的壞文化」、「台灣真的很不尊重專業，薪資就是最直接的反應。」

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

推薦閱讀

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

真人版娜美！　女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃…包臀拉鍊快炸開

真人版娜美！　女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃…包臀拉鍊快炸開

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

路邊見野生湯抖森「好大一包」　網友重點全歪羞喊：是遛狗還是遛⋯？

路邊見野生湯抖森「好大一包」　網友重點全歪羞喊：是遛狗還是遛⋯？

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

《飢餓遊戲》來賓邀來大咖「綜藝天王」　網嗨翻：一定很精采

《飢餓遊戲》來賓邀來大咖「綜藝天王」　網嗨翻：一定很精采

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

泫雅嘴唇消腫了！　52秒素顏影片+特寫嘴巴…網讚：終於變回來了

泫雅嘴唇消腫了！　52秒素顏影片+特寫嘴巴…網讚：終於變回來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

真人版娜美！　女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃…包臀拉鍊快炸開

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

路邊見野生湯抖森「好大一包」　網友重點全歪羞喊：是遛狗還是遛⋯？

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

《飢餓遊戲》來賓邀來大咖「綜藝天王」　網嗨翻：一定很精采

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蘿莉塔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王仁甫惹火岳母爆冷戰！　夫妻翻臉大吵…認季芹「提過2次離婚」
  2. 咘咘參加辯論比賽超會說！　梧桐妹見證…曝「差10歲心聲」惹哭網友
  3. 蘿莉塔「碩士被硬拗當免費翻譯」：隨便翻就好嘛！　網狂推「台灣壞文化」
  4. 弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受
  5. 瘋電影／炫目之光　有種音樂是信仰與救贖
  6. 亞裔英雄+1！　「蛇眼」獨立電影爆男主角是《瘋狂亞洲富豪》的他
  7. 獨家直擊／鬼鬼拍攝片場玩瘋了！　「人工呼吸」樣樣來
  8. 專訪／三上悠亞狂吞珍奶：想邊喝邊拍AV！重現S四字台詞噗哧笑了
  9. 《延禧》純妃連續90天「工作15小時」　親曝片場暈倒原因
  10. 《飢餓遊戲》來賓邀來大咖「綜藝天王」　網嗨翻：一定很精采

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366