蘿莉塔「碩士被硬拗當免費翻譯」：隨便翻就好嘛！　網狂推「台灣壞文化」

記者李玟儀／綜合報導

藝人蘿莉塔曾是《大學生了沒》班底，率真的個性獲得不少網友喜愛，除了與生俱來的綜藝感之外，蘿莉塔的學業表現其實也不錯，擁有西班牙文的碩士學位，因此曾經有人問過她能力這麼好，為什麼不接翻譯的工作？她無奈表示因為太多人不懂得尊重專業，那種被硬拗的感覺讓人很不舒服。

▲蘿莉塔。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）

蘿莉塔曾遇過有人要求幫忙翻譯卻只想給1000元，有些人更扯連錢都不願意付，開口就是，「妳就隨便幫我翻一下就好了嘛」、「也沒幾個字，妳幫個忙吧！」面對這種不尊重專業的態度，她氣得表示：「妳又不是我爸媽，我爸媽出錢讓我念書你有嗎？我為什麼要幫？」

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除了西文專業經常不被尊重外，蘿莉塔的藝人身分也帶了一些困擾，三不五時就會有人要求，「妳就順手幫我發個文打個卡吧」、「妳就當作來探班露個臉嘛」、「這次妳先幫忙，下次我有錢的工作再找妳。」結果真的等到下次，對方卻大言不慚地說：「上次妳都沒收錢，這次我為什麼要付妳錢？」

▲蘿莉塔發文引共鳴。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）

蘿莉塔傻眼表示，會提這些無理要求的都是些不熟，甚至根本不認識的陌生人，特別是還擺著高姿態更讓人火大，面對這種情況，以前的她因為怕得罪人，被硬拗會默默吞了，但現在她決定硬起來：「不管是我學了這麼多年的西班牙文，或是經營了許久好不容易才有的一點點小名氣，都是我努力的成果。」

蘿莉塔霸氣送給網友一句西班牙文「Vete a la mierda」，意思是「去吃屎吧你」，並且打臉這些厚著臉皮想無償從她身上獲得好處的人，「我就是有你沒有的東西，你覺得我不值得，就去找值得的人就好，別來浪費我的時間！」這番話引起許多網友共鳴，「台灣的壞文化」、「台灣真的很不尊重專業，薪資就是最直接的反應。」