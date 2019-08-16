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專訪／三上悠亞狂吞珍奶：想邊喝邊拍AV！重現S四字台詞噗哧笑了

阿妮的韓國不歸路 吳孟庭

ETtoday星光雲韓國娛樂主編，偏冷靜追星型，2013年辭掉工作赴韓..

記者吳孟庭／專訪

「日本國民AV女優」三上悠亞今（16）日過26歲生日，日前她現身台北，提前透露最喜歡收到的生日禮物。她當時整個人瘦了一圈，坦言因為兼顧多重身分而拼命減肥，好在沒瘦到胸部。愛上喝珍奶的她，回到日本也常常曬喝奶照，其實她曾透露願意帶著珍奶入鏡，「想邊喝邊做」，還透露最近大尺度拍攝綑綁劇情的幕後故事。

▲▼專訪AV女優三上悠亞。（圖／記者季相儒攝）

▲三上悠亞月初來台參加成人展。（圖／記者季相儒攝）

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月初來台首度參加「TRE台北國際成人展」的三上悠亞，比之前來台時又更瘦了，她接受《ETtoday星光雲》專訪時坦承，因為前陣子重組KPOP女團「Honey Popcorn」，在韓首次以5人制回歸，為了韓國偶像的活動而努力瘦身。

三上悠亞說，「雖然日本和韓國偶像都會被要求減肥，但韓國特別嚴格，而且練習的量是日本的好多倍，從早到晚都沒休息、都在練習。」不過她很小心，讓不該縮水的地方保持原樣，「之前有減一段時間，現在已經沒有特別減了，目前為止胸部是沒有變小，我也不想要它變小。」

▲專訪／三上悠亞狂吞珍奶：想邊喝邊拍AV！重現S四字台詞噗哧笑了。（圖／翻攝自三上悠亞IG、記者季相儒攝）

▲三上悠亞不管是來台灣或日本都超愛珍奶。（圖／翻攝自三上悠亞IG、記者季相儒攝）

不管是來台活動，還是在日本，三上悠亞都愛上了珍珠奶茶，IG上也經常PO出她手拿一杯、嘴裡還不忘含著飲料的照片，得知最近網路上有人泡珍珠奶茶浴，她一聽眼睛為之一亮，表示很有趣，但如果變成拍片題材呢？「但色情跟珍奶浴好像不太搭，不過我願意一邊喝珍奶一邊拍。」

以AV女優出道4年，三上悠亞回想剛入行，由於AV通常不會有人在旁指導該怎麼做，只有在拍攝之前進行說明，問她會不會有NG的時候？或是導演希望特寫表情再拍一次？她表示只有講錯台詞的時候會NG，「但沒有什麼NG的經驗，因為導演比較重視氣氛，所以一旦開始通常不會中斷，會一路拍到底。」

▲▼專訪AV女優三上悠亞。（圖／記者季相儒攝）

▲三上悠亞表示自己幾乎都一鏡到底，照感覺拍攝。（圖／記者季相儒攝）

拍片以來最印象深刻的台詞是？三上悠亞笑說，「因為本身的設定是S（施虐），在S的時候有一句台詞是『你這隻豬』，說出來印象特別深刻，因為日常生活不常使用。」請她用台語呈現，她將手交叉在胸前，作勢氣噗噗地指著鏡頭說：「哩幾架低（你這隻豬）」，彷彿想到當時的場景，她當場大笑出來。

▲專訪／三上悠亞狂吞珍奶：想邊喝邊拍AV！重現S四字台詞噗哧笑了。（圖／記者楊詩益攝）

▲三上悠亞用台語重現四字台詞，說完噗哧笑了。（圖／記者楊詩益攝）

常以自然感受呈現在鏡頭前的三上悠亞，坦言弱點是耳朵，「平常碰到的話不會怎樣，但在那個氣氛之下會特別敏感。」近期還嘗試比較少拍的繩縛綑綁，她回憶之前拍攝過程不覺得不舒服，「只要現場覺得不舒服的話，都可以請工作人員鬆綁。」

▲▼專訪AV女優三上悠亞。（圖／記者季相儒攝）

▲三上悠亞同時兼顧多重身分。（圖／記者季相儒攝）

今年包含偶像女團、發表服飾品牌等身兼許多身分，她還透過選秀加入3名成員，澄清3位都不是AV女優，但選擇以日本人身分在韓打拼。這3種身分有時也切換不過來，「常常會錯亂，在做偶像活動的時候也會在想服裝設計，現在想辦法做每件事情只專注一件事就好。」常常發生累到沒時間睡覺，但事業心強的她樂觀說，「之後再把它睡回來，可能睡個一整天這樣」。

▲▼專訪AV女優三上悠亞。（圖／記者季相儒攝）

▲三上悠亞許願生日跟粉絲度過。（圖／記者季相儒攝）

由於她表示日本沒有生日許願的習慣，16號滿26歲的她，提前和《ETtoday》透露生日願望，「希望今年能跟粉絲度過快樂的生日」。也透露最喜歡從粉絲收到的禮物，「我收到花最開心，平常很少收到，我會把收到的花擺在家當作裝飾，當偶像時的藍色，或我自己喜歡的粉色，兩種顏色擺在一起很可愛。」

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三上悠亞, AV女優, 日韓風

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