愛女荷蘭當交換生　卜學亮自豪：現在我出國都要靠她們！

記者蕭雅玲／台北報導

卜學亮（阿亮）22歲大女兒Betty今年月才從台大心理系畢業，預計8月底將到荷蘭萊頓大學當1年交換學生，日前卜學亮進棚錄製華視《超級同學會》節目表示，「女兒是第一次離家這麼久，但小孩大了總是要讓她出去，且她經常出國玩，在外國混得比我好，前陣子帶她們去澳洲，她們比我們厲害多，現在出國我都要靠她們。」一點也不擔心女兒去荷蘭讀書會不適應。

▲卜學亮大女兒將到荷蘭當交換生。（圖／華視提供）

卜學亮大女兒這回到荷蘭當交換生，「好處是用台灣學費算，比我想像中少很多，住宿另外算，學費加生活費約莫40萬元台幣，划算！」他表示，兩個女兒大女兒從小獨立，凡事都會自己打理好，「包含學生簽證等事宜也都自己弄好，我完全不用擔心！」只有提醒大女兒要注意安全。

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他透露，獅子座的大女兒個性很好勝，從小就養成自我管理的習慣，最受不了自己成績不好，「考高中沒考好，上大學就把手機停掉交給媽媽保管，也不玩臉書，專心讀書」，讓身為人父的她，對女兒很放心。他也說，大女兒有計劃到國外念研究所，但目前還沒決定要去哪裡念，但前陣子他帶兩個女兒到澳洲布里斯班旅遊，大女兒覺得昆士蘭大學不錯，又是世界排名前十名，所以有在考慮未來也許會到澳洲讀研究所。

▲卜學亮透露22歲大女兒從小就很獨立。（圖／華視提供）

卜學亮也說，女兒長大了跟老婆一樣都不喜歡被拍到，「她們喜歡當正常人比較自在，吃飯服務不夠好可以發脾氣，買東西可以殺價，也比較自在一點！」所以每次一家人出去逛街、吃飯，有人找卜學亮拍照，女兒、老婆都會躲得遠遠的，或是戴上口罩。之前他提供女兒照片給媒體，大女兒覺得那張照片很醜，便要求要自己提供，自此要用到女兒照片，都會讓女兒先過濾過，才敢拿給媒體。

