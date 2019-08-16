ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

愛女荷蘭當交換生　卜學亮自豪：現在我出國都要靠她們！

記者蕭雅玲／台北報導

卜學亮（阿亮）22歲大女兒Betty今年月才從台大心理系畢業，預計8月底將到荷蘭萊頓大學當1年交換學生，日前卜學亮進棚錄製華視《超級同學會》節目表示，「女兒是第一次離家這麼久，但小孩大了總是要讓她出去，且她經常出國玩，在外國混得比我好，前陣子帶她們去澳洲，她們比我們厲害多，現在出國我都要靠她們。」一點也不擔心女兒去荷蘭讀書會不適應。

▲▼卜學亮。（圖／華視提供）

▲卜學亮大女兒將到荷蘭當交換生。（圖／華視提供）

卜學亮大女兒這回到荷蘭當交換生，「好處是用台灣學費算，比我想像中少很多，住宿另外算，學費加生活費約莫40萬元台幣，划算！」他表示，兩個女兒大女兒從小獨立，凡事都會自己打理好，「包含學生簽證等事宜也都自己弄好，我完全不用擔心！」只有提醒大女兒要注意安全。

請繼續往下閱讀...

他透露，獅子座的大女兒個性很好勝，從小就養成自我管理的習慣，最受不了自己成績不好，「考高中沒考好，上大學就把手機停掉交給媽媽保管，也不玩臉書，專心讀書」，讓身為人父的她，對女兒很放心。他也說，大女兒有計劃到國外念研究所，但目前還沒決定要去哪裡念，但前陣子他帶兩個女兒到澳洲布里斯班旅遊，大女兒覺得昆士蘭大學不錯，又是世界排名前十名，所以有在考慮未來也許會到澳洲讀研究所。

▲▼卜學亮。（圖／華視提供）

▲卜學亮透露22歲大女兒從小就很獨立。（圖／華視提供）

卜學亮也說，女兒長大了跟老婆一樣都不喜歡被拍到，「她們喜歡當正常人比較自在，吃飯服務不夠好可以發脾氣，買東西可以殺價，也比較自在一點！」所以每次一家人出去逛街、吃飯，有人找卜學亮拍照，女兒、老婆都會躲得遠遠的，或是戴上口罩。之前他提供女兒照片給媒體，大女兒覺得那張照片很醜，便要求要自己提供，自此要用到女兒照片，都會讓女兒先過濾過，才敢拿給媒體。
 

推薦閱讀

「技巧性置入」《炮仔聲》八點檔女星當免錢代言人　陳子玄砸20萬賣飾品

「技巧性置入」《炮仔聲》八點檔女星當免錢代言人　陳子玄砸20萬賣飾品

血汗錢討不回來！徐凱希再控前經紀人：不要再騙人了

血汗錢討不回來！徐凱希再控前經紀人：不要再騙人了

王少偉一人入住1200坪Villa　房間大到發毛起「雞母皮」！

王少偉一人入住1200坪Villa　房間大到發毛起「雞母皮」！

獨／Lulu酬勞被抽3次！　「合約1年內到期」　找新東家黃子佼這樣說

獨／Lulu酬勞被抽3次！　「合約1年內到期」　找新東家黃子佼這樣說

獨／謝忻阿翔復出有望！ 民視認了《大集合》3主持人確定報名金鐘獎

獨／謝忻阿翔復出有望！ 民視認了《大集合》3主持人確定報名金鐘獎

孟耿如忙賣東西　黃子佼苦惱終身大事「搞不定」！友人報名搶曝光

孟耿如忙賣東西　黃子佼苦惱終身大事「搞不定」！友人報名搶曝光

獨／Lulu認掰了前東家！ 打臉9月走人：還有1年才到期

獨／Lulu認掰了前東家！ 打臉9月走人：還有1年才到期

幫妻還6000萬債務　雷洪謝嘆：靠老天賞飯吃賺錢！

幫妻還6000萬債務　雷洪謝嘆：靠老天賞飯吃賺錢！

住飯店半夜「好兄弟」來敲門　曾子余嚇到緊抱男星入睡

住飯店半夜「好兄弟」來敲門　曾子余嚇到緊抱男星入睡

曾國城手握五節目主持棒淡定看金鐘　巴鈺大喊：我想得！

曾國城手握五節目主持棒淡定看金鐘　巴鈺大喊：我想得！

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

梁靜茹老公親自出聲了！　被傳離婚一整晚…發洩情緒：開心生活就好

弟弟屍體早僵硬…丁小芹衝進房「淚做3次CPR」！　慟還原暴斃現場：很難接受

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

真人版娜美！　女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃…包臀拉鍊快炸開

路邊見野生湯抖森「好大一包」　網友重點全歪羞喊：是遛狗還是遛⋯？

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

卜學亮

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《檢方的罪人》除了木村拓哉，二宮和也被忽略的強大演技！
  2. 想追鹽酥雞超正千金！　單身男每週「出2奇招」求記住…1個月後結局悲劇
  3. 愛女荷蘭當交換生　卜學亮自豪：現在我出國都要靠她們！
  4. 製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經
  5. 梁靜茹婚變2個月前早洩「感情內幕」！　脫口1句話讓全場傻住
  6. 蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆
  7. HowHow脫口預告「年底換癡癡」網狂嗨：結婚　白癡公主神回：欸噓！
  8. 浩子深夜PO文：再怎麼快樂還是會結束　「許願曝真實心聲」網淚崩
  9. 獨家／Masha私下和解「前經紀人」　拋下GTM參加《聲林》
  10. 王仁甫惹火岳母爆冷戰！　夫妻翻臉大吵…認季芹「提過2次離婚」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366