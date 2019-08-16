金鐘入圍前夕請辭主持棒　卜學亮：做節目不是為了得獎

記者蕭雅玲／台北報導

卜學亮近期忙著戲劇、音樂劇以及大陸舞台劇巡演，原本手上有兩個主持節目的他，在時間不夠用的情況下，忍痛辭掉三立《在台灣的故事》主持棒，日前他進棚錄製華視《超級同學會》，被問到請辭節目他感慨說：「雖然可惜，但外景要花比較長時間，事後還要後製配音，確實忙所以才覺得應該調整一下工作量！」所以早在幾個月前已先跟製作單位請辭，讓他們找人來銜接。

▲卜學亮因工作忙碌請辭《在台灣的故事》。（圖／華視提供）

卜學亮主持兩年《在台灣的故事》，節目去年還獲提名金鐘生活風格節目主持人獎，今年卻在入圍前夕請辭節目的主持棒，他也說：「做節目不是為了得獎、入圍，大家都是認真做，有做有入圍就是被肯定，沒得獎也會小小失望，但出道那麼多年不會在意獎項，雖然還是希望兩個節目都能入圍，若沒有也沒關係。」而幾個月前提出請辭，製作單位還是著挽留他，「但我確實有其他規劃，且節目也沒有非誰不可，我相信一定會有更適合的人來接棒。」

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▲卜學亮自認這幾年接工作都能做自己想做的事。（圖／華視提供）

而辭掉《在台灣的故事》主持棒後，卜學亮現在手中僅剩下與黃子佼一起主持的《超級同學會》節目，他也說，雖然少了一個節目，但還有舞台劇、音樂劇以及戲劇演出，加上出席活動等工作，收入絲毫不受影響，「這些年我都是想做什麼去做，工作上也比以前更開心，不會為了賺錢去做節目，但確實資歷關係收入不會比較少！」