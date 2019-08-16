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《延禧》純妃連續90天「工作15小時」　親曝片場暈倒原因

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星王媛可因演出《延禧攻略》「純妃」一角爆紅，出道超過10年的她，即使曾經歷低潮，仍不減對演藝工作的熱愛，她先前在拍攝新劇《彎彎的大灣》時，在劇組突然暈倒，嚇壞眾人。近日她在受訪談及此事時，透露當時最擔心的不是自己身體，而是害怕影響拍攝進度，讓粉絲聽了都心疼不已。

▲王媛可。（圖／翻攝自微博／《延禧攻略》、秒拍／《橘子娛樂》）

▲王媛可先前在拍戲一半突然暈倒送醫。（圖／翻攝自微博／《延禧攻略》、王媛可）

王媛可近來接受《橘子娛樂》的專訪，還原當時暈倒的過程，當時飾演漁家女的她，在拍攝的大多數時間都在海上、漁船上，天氣熱加上漁船燒柴油的氣味，最後暈船加上輕微柴油中毒，一整天沒吃飯的她才會體力不支暈倒，「在倒下的那一刻，我就覺得說這樣子會帶來很大的麻煩，然後你拍攝進度會有很大的影響。」

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▲王媛可。（圖／翻攝自微博／王媛可、秒拍／《橘子娛樂》）

▲王媛可還原暈倒原因。（圖／翻攝自秒拍／《橘子娛樂》）

於是深夜入院的王媛可，在醫院待到了早上6點，回家僅休息了一個早上，中午就隨即趕回片場繼續拍戲，非常敬業。另外她在訪談中也透露，當時在劇組拍戲拍了整整90天，且每天工作時間都超過15小時，一天都沒有休息過，「我是對自己滿狠的，我害怕別人對我失望。」她也坦承自己是個非常逞強的人，即便知道無法克服，還是會想辦法撐下去，非常倔強。

▲王媛可。（圖／翻攝自微博／王媛可、秒拍／《橘子娛樂》）

▲王媛可連續90天趕拍新劇。（圖／翻攝自秒拍／《橘子娛樂》）

不過隨後王媛可也在微博上轉發了該訪談片段，並在發文中寫道：「對工作，我很珍惜現在得到的一切，不過作為一個有點擰的白羊座，會忍不住跟自己較勁，但硬撐不提倡，下次會改進。」不少粉絲看了以後都非常心疼，也紛紛在底下留言囑咐，要她好好保重，好好照顧自己的身體。

▲王媛可。（圖／翻攝自微博／王媛可、秒拍／《橘子娛樂》）

▲王媛可發文。（圖／翻攝自微博／王媛可）

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延禧攻略, 純妃, 王媛可

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