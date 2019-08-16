鄧倫私人帳號被挖出「前女友長相曝光」　親密貼臉告白：路很長有我陪妳！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鄧倫外型帥氣，又有精湛演技，入行以來演過無數夯劇，秒殺各年齡層粉絲，且不分男女。而他享有高人氣，私下感情生活也受到好奇，近日傳出小號（私人帳號）被發現，過去交往的女友照片因此曝光，引發熱議。

▲鄧倫疑似私人帳號被網友挖出，2013年和白卉子交往過。（圖／翻攝自微博／鄧倫、白卉子）

有網友爆料，鄧倫在社群平台的私人帳號被挖出，2013年和女友交往時，還上傳為女友獻唱歌曲《董小姐》的音檔，唱到最後還深情喊話：「這首歌送給我最愛的白小姐Miss白。」除了音檔被挖出，合照中他親暱貼臉女方，還配圖貼文，「永遠幸福的一家人，路還很長，但沒關係，有我陪著妳。」

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▲鄧倫親密貼臉白卉子。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲鄧倫告白：「永遠幸福的一家人，路還很長，但沒關係，有我陪著妳。」（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲鄧倫曾獻唱歌曲送當時女友白卉子。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）



鄧倫前女友除了長相曝光，被肉搜出名字叫做白卉子，兩人都是圈內人，都是出身石家莊。女方2011年曾和范偉、馬伊俐演出喜劇電影《跟蹤孔令學》，兩人交往僅1年，2014年他就又曬出新女友，對象疑似是演員周楚濋，且是相差6歲的姐弟戀，兩人穿泳裝在海灘對視相當親密。他過去2段戀情都發生在爆紅前，現在鮮少傳出戀愛緋聞。

▲鄧倫另一任前女友瘋傳是周楚濋。（圖／翻攝自微博／周楚濋）

▲鄧倫和周楚濋沙灘合照曝光。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）