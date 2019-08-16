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維密超模Elsa Hosk「皮貼肋骨」一根根…大小腿一樣細　網嚇歪：妳有在吃東西嗎

記者阮巧雯／綜合報導

維密超模艾莎（Elsa Hosk）身高177公分擁有逆天長腿和纖瘦身材，精緻五官加上金髮碧眼，猶如人間精靈，時常在IG分享美照，讓粉絲大飽眼福。她近日前往義大利度假，上傳系列比基尼辣照，極瘦超模身除了讓不少人大誇太迷人，也有部分網友認為太瘦了，紛紛留言：「妳需要多吃點東西。」

▲▼維密超模艾莎（Elsa Hosk）。（圖／翻攝自IG／hoskelsa）

▲▼艾莎近日飛往義大利度假，上傳美照讓粉絲看得如癡如醉。（圖／翻攝自IG／hoskelsa）

▲▼維密超模艾莎（Elsa Hosk）。（圖／翻攝自IG／hoskelsa）

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照片中，艾莎身穿純白比基尼，精瘦雙臂和長腿不是一般人能堪比，緊實螞蟻腰和川字腹肌讓粉絲大讚：「妳是我的目標！」但她一身「皮貼骨」讓胸下肋骨根根分明，大腿更是與小腿一樣細，部分網友看了嚇呆：「妳有在吃東西嗎？」也有人開玩笑說道：「阿嬤表示不開心，妳要多吃點。」認為模特兒確實身材標準比一般人嚴苛，但原本就有點過於「緊緻」的艾莎，這趟旅程好像又更瘦了。

▲▼維密超模艾莎（Elsa Hosk）。（圖／翻攝自IG／hoskelsa）

▲▼艾莎精瘦身材清晰可見根根分明的肋骨。（圖／翻攝自IG／hoskelsa）

▲▼維密超模艾莎（Elsa Hosk）。（圖／翻攝自IG／hoskelsa）

艾莎纖細身材引起正反論戰，部分網友認為她只是熱愛運動，因此身上大部分都是肌肉，體脂較低，所以看起來比較瘦，況且維密天使要求又比一般模特兒高。另一位維密超模泰勒希爾（Taylor Hill）就透露，在維密秀開始的前一個月，就會開始魔鬼飲食控管，所有乳製品都不能吃，雖然很痛苦，但為了完美呈現是值得的。

▲▼維密超模艾莎（Elsa Hosk）。（圖／翻攝自IG／hoskelsa）

▲艾莎超低體脂身材不是一般人能比的。（圖／翻攝自IG／hoskelsa）

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