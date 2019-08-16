記者傅家妤／綜合報導

馬來西亞英國混血男星亨利高汀（Henry Golding）因接連主演了《瘋狂亞洲富豪》和《失蹤網紅》走紅全球，帥氣外型擄獲了不少粉絲的心，近來有消息傳出，《特種部隊》蛇眼一角將會有獨立電影，而電影公司也鎖定了亨利高汀飾演男主角「蛇眼」，雙方正接洽中。

▲亨利高汀有望出演《特種部隊》外傳「蛇眼」一角。（圖／《特種部隊2：正面對決》劇照、翻攝自IG／亨利高汀）

《特種部隊》（G.I. Joe）系列電影於2009年推出《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》、2013年推出《特種部隊2：正面對決》，先前電影公司派拉蒙也證實計劃推出新一部外傳，焦點會放在「蛇眼Snake Eyes」身上。據外媒《Variety》報導，派拉蒙近來已經與亨利高汀接洽，希望由他接下「蛇眼」一角，但亨利高汀尚未有回應。

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▲▼《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》、《特種部隊2：正面對決》。（圖／《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》、《特種部隊2：正面對決》劇照）

「蛇眼」是個忍者，最初出現在1980年代的漫畫，從不露臉、不說話，反倒成為最受歡迎的角色之一，擁有高超的武術技巧，很長一段時間和團隊中唯一的女性Scarlett有特別的情愫，有個寵物狼Timber，對手是師出同門的白幽靈。

▲亨利高汀近年人氣水漲船高，片約不斷。（圖／翻攝自IG／亨利高汀）

事實上，派拉蒙早前已經宣布蛇眼的獨立電影將由德國導演羅伯特史文克（Robert Schwentke） 執導，過去他曾執導《分歧者2：叛亂者》、《分歧者3：赤誠者》、《超危險特工》、《降魔戰警》等片。而《美女與野獸》、《狩獵者：凜冬之戰》的Evan Spiliotopoulos擔任編劇。