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男粉演唱會手舉：嫁給我！　樂團主唱走下台「男男深吻」3秒

記者蕭采薇／綜合報導

如果有機會參加演唱會，你最希望能和台上的偶像有什麼互動？杜拜一名男子終於等到心愛的樂團到自己國家開唱，他在現場高舉「嫁給我」的大字報，沒想到真的被偶像看到，下一秒的畫面讓現場所有人都瘋狂尖叫。

▲▼2019年全英音樂獎，搖滾天團The 1975大獲全勝。（圖／CFP）

▲英國當紅樂團The 1975擁有大批樂迷支持。（圖／CFP）

英國人氣樂團The 1975於15日在「阿拉伯聯合大公國」杜拜開唱，現場一名男粉絲高舉「嫁給我」的大字報，主唱馬修希利（Matty Healy）看到後也給予回應，他說：「這是一個非常大的承諾。」接著就走下台，不僅給了該名男粉絲擁抱，並嘴對嘴吻下他。

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▲▼英國人氣樂團The 1975主唱馬修希利（Matty Healy）。（圖／翻攝自馬修希利IG）

▲The 1975主唱馬修希利。（圖／翻攝自馬修希利IG）

這一幕令全場瘋狂，馬修希利在那一吻後對著男粉絲說道：「我們都是人。」表達對他性向的支持。不過由於阿拉伯聯合大公國是反對LGBT的回教國家，同性戀在當地是不合法的，馬修希利的舉動雖然雖然引起讚揚，但也有不少粉絲擔心他會惹禍上身。

▲▼英國人氣樂團The 1975杜拜開唱，主唱馬修希利（Matty Healy）下台親吻男粉絲。（圖／翻攝自推特）

▲馬修希利走下台，擁抱並親吻男粉絲。（圖／翻攝自推特）

馬修希利在演唱會結束後，也在推特做出回應。他表示：「謝謝阿布達比，你們太棒了！我認為我並不會因為我的『行為』而無法再次回來。要知道我愛你們，如果再給我一次機會，我還是會做一樣的事。」

▲▼英國人氣樂團The 1975杜拜開唱，主唱馬修希利（Matty Healy）下台親吻男粉絲後推特發文。（圖／翻攝自推特）

▲馬修希利在推特回應與歌迷「男男吻」。（圖／翻攝自推特）

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THE 1975, 馬修希利, Matty Healy

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