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《爸爸去哪兒》石頭上國中了！　「身高逼近爸爸」變運動帥哥

記者李湘文／綜合報導

大陸親子真人秀《爸爸去哪兒》從2013年開始播出，到目前為止已經製作6季，捧紅許多可愛的星二代。其中，參加第1季節目的石頭（郭子睿）今年已滿12歲，成為國中生，不只長相變成熟了許多，身高更是快速增加，現在都快跟爸爸郭濤一樣高，是個小少年啦！

▲《爸爸去哪兒》石頭長大了。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒、石頭親媽李燃）

▲當年參加《爸爸去哪兒》的小石頭如今已是高個少年。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒、石頭親媽李燃）

石頭參加《爸爸去哪兒》時年約6歲半，當時就已經展現出穩重個性，身為團中年紀最大的孩子，總是體貼地照顧其他弟妹。6年過去，他依然跟小時候一樣有著肉肉身材，顯得憨厚老實，但身高已經不可同日而語，早就比媽媽李燃高了半顆頭，甚至快追上180公分的爸爸郭濤。

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▲《爸爸去哪兒》石頭長大了。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒）

▲石頭參加《爸爸去哪兒》時才6歲半。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒）

▲《爸爸去哪兒》石頭長大了。（圖／翻攝自微博／石頭親媽李燃）

▲石頭如今12歲了。（圖／翻攝自微博／石頭親媽李燃）

石頭如今已是國中生年紀，也學了各式各樣的才藝，不只擅長溜冰、游泳和球類運動，就連彈鋼琴、打鼓等比較靜態的活動都能秀一手。不少粉絲看著石頭長大，還是忍不住會感慨「這還是我看的爸爸去哪兒的同一個人嗎」、「變成小男子漢了」、「男大也十八變」。

▲《爸爸去哪兒》石頭長大了。（圖／翻攝自微博／石頭親媽李燃）

▲《爸爸去哪兒》石頭長大了。（圖／翻攝自微博／石頭親媽李燃）

▲石頭長大許多。（圖／翻攝自微博／石頭親媽李燃）

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爸爸去哪兒, 郭濤, 石頭, 郭子睿

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