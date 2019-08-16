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《檢方的罪人》除了木村拓哉，二宮和也被忽略的強大演技！

薇琪吳不負責任的報告書 薇琪吳

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文／薇琪吳

電影《檢方的罪人》雖然宣傳重點大部分都集中在「木村拓哉vs.二宮和也」的首次電影合作，但其實這部片對正義的思辨很有意思，人性本來就不是非黑即白。

▲▼檢方的罪人。（圖／yahoo）

每每談到廢死，相信很多人都聽過「因為死的不是你家的人」這句話，但就像《檢方的罪人》中台詞說的一樣：「沒有人會說出毫無破綻的謊言，也沒有人會說出絕對的真相。」冤獄vs.廢死，一直都在正義的天秤上爭論不休。

木村拓哉所飾演的主角，是個成熟且有能力的檢察官。多年來一直在尋找殺死青梅竹馬的兇手，沒想到過了法律追訴期時，兇手出現在另一場兇案的嫌疑人裡。

他心目中最佳的復仇是讓兇手被判無期徒刑，在監獄中度過一生。木村想盡辦法要把這個兇手定罪，卻苦無犯罪證據。在走投無路之下，他選擇了「成為罪人的道路」。

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▲▼檢方的罪人。（圖／yahoo）

當法律無法制裁兇手時，正義的法槌也會崩壞。與《HERO》裡的久利生公平檢察官不同，木村拓哉在《檢方的罪人》飾演的檢察官更有人性，他時常在善與惡之間搖擺，在謊言與真實中低語。

我很喜歡最後他為墮落的自己所找的藉口：「這世界每天都在變化，計畫趕不上變化，正義也有不一樣的模樣。」

電影中作為關鍵人物的檢察官後輩二宮和也，他的出彩表現更不用說，精彩到難以用文字形容。他和飾演兇手的酒向芳，在審訊台上的飆戲對決，讓人體會到二宮在演技上的爆發力及台詞力都強到深不見底。當然也是因為演對手戲的酒向芳，本身演技就非常強，好幾次都讓我起雞皮疙瘩。

▲▼檢方的罪人。（圖／yahoo）
而導演好幾次也利用了電影中的台詞，批判日本政府的官僚文化及隱藏的軍國主義。我個人覺得最經典的台詞就是：「日本媒體的自由度，是全世界排名第80名，只比北韓高一點。」

總之我覺得出乎意料外的好看啦～！這部片去年已經在台灣上映過，不是推理劇也不是爽片，但後座力很強，劇中每個選角都很契合，光是看角色們飆戲也很過癮，推薦給大家。

（以上圖片出自《檢方的罪人》劇照）

本文出自外稿作家：薇琪吳
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關鍵字

木村拓哉, 二宮和也, 檢方的罪人, 日韓風

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